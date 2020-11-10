元朗錦綉幼稚園疑爆上呼吸道感染　校方：7學童中招　明起停課3日

本港近日連連出現上呼吸道感染爆發個案，涉及多間幼兒學校。位於元朗的基督教宣道會錦綉幼稚園今日（10日）傳出爆發上呼吸道感染，有該校家長向《香港01》投訴，連日來至少有十多名學童出現病徵，質疑校方卻未有向家長交代，又指不少家長已自行為子女告假「避疫」，部分班別有接近一半學童請假。 基督教宣道會錦綉幼稚園回覆證實，校內有7名學童染病，其中5人已求醫，將為有關受影響班別的師生，進行新冠肺炎病毒檢測，在未獲檢測結果前，停課不少於3日。

基督教宣道會錦綉幼稚園回覆指，有7名學童染病，其中5人已求醫。（學校圖片）

該名家長表示，幼稚園自上周四（5日）便有最少5名學童出現發燒，「2名上學時發現發燒，3名則放學後才發燒」，惟校方翌日（6日）仍舉行全校周會。該名家長又指，在家長群組已傳全校至少十多人「中招」，出現發燒、咳嗽、聲沙、流鼻水等徵狀。

有班級一半學生缺席

她批評，校方至今仍未向全校家長通報有學童出現疑似病癥，僅發出通告，提醒家長留意子女的上呼吸道病徵，家長間人心惶惶，擔心子女感染新冠肺炎，更有多人已自行請假，「30人一班，已經有近一半人無返」，盼政府酌情容許校方停課。

翻查學校網站，校方昨日（9日）曾向全校家長發通告，惟未有透露有學童出現病徵。通告內又提到，家長每天回校前，須為子女量度體溫，記錄並簽體溫紀錄表。

校方回應傳媒查詢時指，今日接獲衞生防護中心通知，有7名學童有上呼吸道感染，年齡介乎3至5歲，患者自上周五（6日）起，出現咳嗽、流鼻水，其中5人已求醫。學校亦會按中心建議，為有關受影響班別的師生，進行新冠肺炎病毒檢測，有關班別未獲檢測結果前，停課不少於3日，所有學生及家長活動將會取消。

校方亦向家長發出通告，除交代停課一事，又提到已聘請專業公司加強校內清潔、消毒。《香港01》已向衞生防護中心查詢。

