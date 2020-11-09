5校127學童爆上呼吸道感染　又一村學校數十學生遊海洋公園後患病

衞生署衞生防護中心今晚（9日）公布五宗上呼吸道感染爆發個案，涉及三間幼兒學校、一間幼稚園及一間小學，分別位於深水埗、元朗、沙田、東涌及油麻地，共127名兒童、4職員染病。衞生防護中心人員已視察上述學校，或已聯絡學校安排視察。中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。 另外，九龍塘又一村學校今日亦向家長發通告，指有數十名家長帶同子女去海洋公園後出現上呼吸道感染病徵，提醒家長發現子女有病徵亦盡早帶他們求醫。

衞生防護中心提醒，市民要保持手部衞生。（資料圖片 / 高仲明攝）

幼兒學校爆發地區為深水埗、元朗及沙田



三宗涉及幼兒學校的個案，首宗於深水埗錄得。該學校為救世軍白田幼兒學校，共涉及14名男童和13名女童，年齡介乎11個月至5歲。他們自本月6日起先後出現咳嗽和流鼻水病徵，其中24人向私家醫生求診，一人到明愛醫院求醫。

而元朗救世軍錦田幼兒學校染病學童，為年齡介乎2至5歲的13名男童和10名女童，由本月1日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中17人向私家醫生求診。

至於最後一宗在幼兒學校錄得的個案為明愛沙田幼兒學校，涉及學童共16男18女，年齡介乎2至5歲，以及一名職員。29人向私家醫生求診，兩人到普通科門診求醫。

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所有學童及職員情況穩定 無需入院



東涌金巴崙長老會青草地幼稚園有11男童及13女童受感染，年齡介乎3至5歲，以及三名職員中招。他們由11月2日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，14人經私家醫生求診，2人到普通科門診求醫，一人則到急診室求醫。

另外，油麻地循道學校的12名男童和11名女童不適，年齡介乎6至10歲，分別就讀小一、小三、小四至小五。他們自11月4日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，全部已經求醫。

所有病人現時情況穩定，無需入院。衞生防護中心人員已視察上述學校，或已聯絡學校安排視察。中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

九龍塘又一村學校有數十名學童到過海洋公園後出現上呼吸道感染病徵。（資料圖片 / 余俊亮攝）

另外，九龍塘又一村學校今日向家長發通告，指接獲數十名家長的來電，子女在11月6日至8日曾到過海洋公園及其他地方相聚活動，但回家後陸續出現上呼吸道感染徵狀，籲家長發現子女有病徵應盡早向醫生求診。