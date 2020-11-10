美國制裁｜消息：李桂華被波及料因曝光率高　管理層早已預備應對

美國財政部宣布制裁四人，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、警務處國安處高級警司李桂華、港澳辦副主任鄧中華，以及中央政府駐港國安公署副署長李江舟。

有警隊高層分析，今次名單波及只是負責執行任務的「高級警司」職級，相信是因為李桂華曝光率高，講解拘捕行動被視為「代言人」。消息指，敏感部門的「高級人員」早有預備，包括轉移銀行資產等，管方亦會提供支援。

劉賜蕙回應表示，能夠成為警隊國安處負責人「是我的驕傲、亦是我的榮譽」，毫不畏懼所謂制裁，「會繼續堅定不移」。李桂華則稱，服務警隊是他「終身責仼和榮譽」，不公制裁不會動搖他決心。

警務處國安處高級警司李桂華，去年任有組織罪案及三合會調查科，主力查與反修例有關案件而為人所知。（資料圖片）

今次是美國當局繼8月首次公布制裁名單中，警務處處長鄧炳強在列後，再有警隊人員上榜。消息指，警隊「核心管理層」及敏感部門的「高級人員」已「早有預備」，管方亦會提供支援。消息人士指，目前分析美國的「出手章法」都是針對與國安相關人員及首長級數，相信被「制裁」會令銀行服務上有不便，但可以轉用其他銀行。

消息：料李桂華因講解拘捕行動形象「高調」

有警隊高層分析，李桂華只是高級警司，在國安處並非決策角色，今次亦受牽連，相信是因為他每次負責講解拘捕行動有關，形象上較為「高調」。據了解，國安處職責機密，人員須保持低調及盡量免曝光，故連編制人數都從未公開。

即使是政府電話簿，亦只披露四名掌舵人身份，分別是警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、國家安全處處長蔡展鵬、助理處長（國家安全）簡啟恩，以及助理處長（國家安全）江學禮。而李桂華因反修例事件有應對傳媒經驗及有知名度，故調任後亦有意由他擔當「代言人」角色。

劉賜蕙透過警隊公共關係科回應，指能夠成為警隊國安處負責人「是我的驕傲、亦是我的榮譽」，「美國政府希望透過對我的所謂『制裁』，打擊警隊在維護國家安全的工作，只會徒勞無功，我毫不畏懼。」劉指會繼續堅定不移，專心致志做好維護國家及香港安全的工作。

李桂華亦透過警隊公共關係科表示，維護國家安全是任何地方的警務人員理所當然的責任，他會繼續做好這些工作，並指「服務警隊、捍衛香港，是我的終身責仼和榮譽。美國不公平的制裁不會動搖我護法執法的決心。」

▼8月遭美國財政部列入制裁的中港官員名單及理由▼

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美國財政部在當地時間周一（9日）宣布，制裁劉賜蕙、李桂華、李江舟、鄧中華，指他們涉及在香港壓制異見。財政部早前於8月公布制裁11名香港與內地官員及前官員，包括特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強。另外，美國國務院於10月14日據《香港自治法》發表報告，正式向國際金融機構發出警告，要求不再與遭到制裁的人士有商業往來，否則可能面臨二次制裁。