警察遮仔會突關網站　發內部信︰憂美制裁將逾百億轉至中資銀行

中美角力持續升溫，美國財政部上周宣布制裁11名中港官員，當中包括前任及現任警務處處長盧偉聰及鄧炳強。美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）周一（10日）在 Twitter 向國務卿蓬佩奧提議，禁止香港警察儲蓄互助社作美元交易。 坐擁116億元資產的香港警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）本周一向社員發信，稱得悉不少社員感憂慮，因此早於5月起已陸續將存於外資銀行資產轉而至中資銀行。香港01正向互助社查詢，暫未有回應。

香港警察儲蓄互助社8月10日發內部信，指5月起已陸續將存於外資銀行資產轉而至中資銀行。

香港01獲得互助社本周一（10日）向社員發出的內部信件，表示近日有不少社員對於美國針對香港一系列措施表達憂慮，擔心影響互助社的資產或投資配置，互助社於今年5月起已陸續將存於外資銀行的資產和投資撤回或轉移至多間中資銀行，相關工作現時仍在進行。

提醒社員要未雨綢繆

信件又指出，在社會事件、新冠肺炎疫情及中美角力下，本港下半年經濟極為波動，提醒各社員要未雨綢繆，作出適切財務安排，強調互助社財政及資產檼健，會克盡己任保護資產。香港警察儲蓄互助社於1981年註冊成立，主要為在職和退休警員提供存貸服務。

有傳香港警察儲蓄互助社早於5月起，已陸續將存於外資銀行資產轉而至中資銀行。（資料圖片）

香港警察儲蓄互助社網頁顯示有116億元資產。

網頁關閉前顯示逾116億總資產

有網民昨晚在社交網頁facebook群組內張貼截圖，顯示香港警察儲蓄互助社截止本年6月30日，有11,587,424,445.99元總資產，股金結餘10,579,132,330.87元，貸款結餘有108,890,391.04元，社員人數達45,116人，事後互助社網頁突然關閉，僅顯示「由於網站伺服器維修保養，本社網站於八月十一日晚上至十二日 暫停運作。不便之處，敬請原諒！」。至今日（12日）傍晚網頁更新告示，「由於網站伺服器維修保養，本社網站暫停運作，直至另行通知。不便之處，敬請原諒！」

美國制裁11人名單：