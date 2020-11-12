人大DQ｜陳文敏：程序涉政治取向　質疑如何依法

全國人大常委會昨日通過《決定》，四名立法會議員包括專業議政梁繼昌，以及公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒隨即喪失議員資格。 香港大學法律學院公法講座教授陳文敏，今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，要褫奪完成宣誓議員資格，目前可按《基本法》第79條處理，但今次全國人大卻另行作出《決定》，港府隨即自行宣布4名議員資格失效，認為整個程序涉「政治取向」，質疑如何「依法」，「似係改緊或解釋《基本法》，但又唔係」，更令《基本法》變得可有可無，坦言「仲有幾多法治可言。」

香港大學法律學院公法講座教授陳文敏今早接受商台節目時表示，質疑全國人大作出《決定》，港府隨即自行宣布四名議員資格失效，整個程序涉「政治取取向」，質疑如何「依法」處理。（資料圖片）

陳文敏強調，取消民選議員資格與參選人不同，涉及的準則及程序一定較高，需要開會聆訊、有充分答辯機會等，但目前欠缺最基本程序公義，「你炒佢都要畀機會佢講嘢呀。」

陳文敏：法律上難以挑戰全國人大的決定

陳指，在法律上難以挑戰全國人大的決定，「質疑的空間好少」，但人大程序未有訂明政府可不按照《基本法》以程序公義行事，故尚有空間挑戰政府今次的決定。被問到立法會日後是否尚有效用，他坦言，只能見步行步，一日有選舉制度，認為不應很快放棄，「除非所有人唔畀，一人一票時，選舉權的一票仍然重要。」