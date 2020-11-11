人大DQ｜泛民議員總辭　中聯辦稱「自選絕路者　眾必棄之」

特區政府今日（11日）宣布，根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。19名民主派議員隨即宣布總辭，醫學界議員陳沛然及熱血公民鄭松泰則宣布留守議會。 中聯辦晚上發稿，指「嚴正譴責立法會反對派議員『鬧辭』」，又表示「自選絕路者，眾必棄之」。

指辭職是對抗人大常委會決定及一國兩制方針

中聯辦發言人表示，人大常委會的決定及港府隨後的措施，是維護香港整體利益和長遠利益的正義之舉，得到香港社會主流民意的歡迎和支持。15名反對派議員借此發起「鬧辭」，是以行動對抗全國人大常委會的決定，對抗「一國兩制」方針，是「政治攬炒」，指他的斤為註定斷送自己政治前途，不會影響香港「一國兩制」前進的步伐。

中聯辦稱，注意到有消息說，其中一部份人是被裹挾的，整個「鬧辭」有幕後黑手操縱。又說這些人的「鬧辭」，更加暴露出他們根本沒有把履行議員職責當回事，更沒有服務市民的政治擔當，他們考慮的只是一己之政治私利，念茲在茲的只有「政治攬炒」的圖謀。

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中聯辦發言人說，對從政者政治效忠的要求，並非中國獨創、香港獨有，而是國公認的基本價值取向。又指愛國愛港是特區從政者應有的政治倫理，也是《憲法》和《基本法》的根本要求。

文章又稱，西方政治學有「忠誠反對派」的概念，要求持不同政見的政治參與者效忠於現行憲政體制，可提出建設性的批評意見，但絕不允許存有背叛國家的行為。發言人指少數議員違背誓言，「不擁護」、「不效忠」，肆意破壞特區憲政秩序，意圖癱瘓政府施政，勾結外力干預香港事務，已經逾越政治底線，必然被體制所拋棄。