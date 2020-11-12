急性肝衰竭20歲城大女生獲有心人願捐肝　惟嚴重腦水腫不能做手術

患上急性肝衰竭20歲的城大女生鄭如妍，親友昨日（11日）急在網上呼籲有心人捐肝，否則或難捱過本周。鄭的中學同學張小姐於凌晨稱，原本有志願者願意捐肝，但於昨天晚上約8時，醫院通知家屬如妍出現嚴重腦水腫，不適合進行移植手術。她稱，現階段只可以靠如妍的意志力去渡過難關。她的主診醫生指，現時「每分每秒」都是關鍵時刻，稱會積極治療如妍的腦水腫情況。

鄭如妍的中學同學張小姐稱，至昨日下午約5時已有2名有心人願意捐肝。醫院原本安排他們於晚上約7時入院檢查及與家屬會面，不料於傍晚約6時，醫院發現如妍出現抽搐情況，為她照X光片後發現有嚴重腦水腫，不適合進行手術。她稱，醫生指現時要靠如妍自己的意志力，「睇下可唔可以自我修復。」

主診醫生：現時「每分每秒」都是關鍵時刻

如妍的主診醫生、港大肝臟移植組臨牀副教授陳智仁稱，肝昏迷分為一至四期，現時如妍已達最嚴重的第四期，需要使用呼吸機。他稱會積極治療如妍的腦水腫情況，會在今日為她進行磁力共振素描腦部情況，並繼續用藥治療腦水腫。他又形容現時「每分每秒」對如妍來說都是關鍵時刻。

患上急性肝衰竭20歲的城大女生鄭如妍，現正留醫瑪麗醫院深切治療部。其母親昨日引述醫生所指，女兒急需要於三日內覓得合適肝臟移植，否則將難以渡過本周。

根據如妍的親友昨日所指，如妍現時失去知覺及要插喉。她的母親形容女兒一向身體健康，而鄭的中學同學亦形容她為一個樂觀、愛笑的女孩。