20歲城大女生患急性肝衰竭　3日內需覓得合適肝臟　憂心母籲捐肝

20歲的少女鄭如妍正值青春年華，卻不幸患上急性肝衰竭，現正留醫瑪麗醫院深切治療部，等候合適的肝臟移植。鄭的媽媽今日（11日）指，女兒的情況於最近兩日急轉直下，現時已失去知覺，需要插喉。 她引述醫生所指，女兒急需要於三日內覓得合適肝臟移植，否則將難以渡過本周。她在談話期間更一度哽咽，形容女兒一向身體健康，目睹女兒情況轉差，「真係好心痛。」鄭的中學同學亦形容她為一個樂觀、愛笑的女孩，希望能盡快尋得合適的肝臟移植。她指，現時有兩個志願者捐肝，但仍需要待檢查後才知是否合適。

20歲的鄭如妍，現時就讀香港城市大學。她未有長期病患，於7月時曾於超市內感暈眩，一度難以走動，惟當時未有求醫。至9月底，她開始持續發燒，並有淋巴腫大的情況。由於一直未退燒，她於10月留醫荃灣仁濟醫院，初時醫生估計或患上淋巴癌。由於需要作進一步檢查，她其後轉往瑪麗醫院，並在本月初確診急性肝衰竭。

鄭的情況於本月初起急轉直下，她的中學同學張小姐說，她自上周二（3日）開始神智不清，至上周三（4日）開始有幻覺，並對時間感錯亂及認不到親友，於上周五她仍能夠說話。不過，自昨日起陷入半昏迷狀態，只能發出一兩下聲音，而今日更失去意識，需要插喉。

張小姐形容鄭如妍為一個樂觀、愛笑的女孩，以往一向身體健康，更有跑步習慣。鄭的媽媽亦指，女兒過往未有病患，對於愛女現時病況感到心痛，她指由於未有合適屍肝，醫生說需要於三日內覓的合適的捐肝者，否則愛女或未能捱過本周。