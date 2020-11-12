城大：二創歌曲《找郭位》「惡搞校園」 展開調查及紀律聆訊

去年反修例運動期間，有連登討論區會員二次創作歌曲《找郭位》，嘲諷當時城市大學校園封起圍板、校長未有現身的情況。事隔一年，有報道指，翻唱及發佈此歌曲的學生涉違反學生紀律守則，受處罰及被要求寫道歉信。 香港城市大學今天（12日）發出嚴正聲明，指獨立專責委員會就此歌曲收到多個第三者具名投訴，需按機制進行調查、紀律聆訊等相關程序。校方強調，校長至今不曾過問，但城大對於有社會人士和學生「惡搞校園」，感到極度失望與不滿。

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去年的反修例運動，多間大學校舍於11月成為示威者的據點，城大當時封起圍板，保安嚴密；學生連日尋找校長郭位要求對話，惟他最終無現身回應。有連登討論區會員就此事件，改編了李克勤的歌曲《開學禮》，變成二次創作歌曲《找郭位》，引起學生及外界迴響。

城市大學生媒體《城市廣播》在FACEBOOK發文，指城大通過修訂守則，禁止二次創作校歌、校徽等。（資料圖片）

《找郭位》的歌詞節錄如下：

「城大各位找郭位，考入去都嘥學費。沒材幹，喺校舍內四方起牆的契弟，Grad咗費事行大禮，間hall會自我關閉，綠衫狗會直接衝入嚟，真失禮。」 「報了警，頑強地抵抗都冇乜用，郭位佢只會賣港附庸。」 「大概這間不過是為ranking的學店吧，Shitty染紅很弱智，為人民幣去遺忘校訓，唔會真摯。」

【理大圍城】11月21日下午，久違露面的城大校長郭位，現身理大，但未找到城大學生。（歐嘉樂攝）

事隔一年，據《蘋果日報》報道，校方以有損校譽為由進行處分，要求翻唱及發佈二創歌曲《找郭位》的同學寫道歉信予校方及校長郭位，並在特定時間不得進入校園。涉事學生於今年4月首次收到校方書面通知，指影片有損校譽，涉違反3項學生紀律守則，他到紀律調查小組應訊兩次後，被裁定指控成立。

香港城市大學今天就此事件發出嚴正聲明。校方指，獨立專責委員會就二次創作歌曲《找郭位》收到多個投訴，委員會按程序處理。校方強調，校長至今不曾過問、甚至並不知情。

校方表示，一旦獨立專責委員會，即學生紀律委員會接獲投訴，必須啟動機制作出處理，在事件結束三個月內，就投訴進行調查、紀律聆訊等相關程序。如個案當事人對調查結果有異議，可按機制提出上訴。所有相關人士必須簽訂保密協議，嚴格保密個案詳情及裁決。

校方又稱，專責委員會在過去兩年所處理過的個案，均來自第三者的具名投訴。 學生紀律委員會成員包括學生及教職員代表，專責獨立處理有關學生行為守則的事件。大學管理層，包括校長無從過問或干預。 城大對於有社會人士和學生惡搞校園、散播失實指控，混淆程序公義，感到極度失望與不滿。