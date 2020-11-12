法改會建議擴大性罪行定罪紀錄查核機制　適當時改為強制

政府於2011年設立性罪行定罪紀錄查核機制。法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會，今日(12日)發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件，建議將機制範圍擴至最大，涵蓋所有現有僱員、自僱人士及志願工作者，並在適當時評估是否需將機制改為強制。 另外，委員會建議，懲教署可提供自願形式，讓性罪犯參加專門的治療和自新計劃；委員會亦建議政府考慮是否需為性罪犯引入「獎勵計劃」，以提高接受治療和改變行為的動機。

法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會今日（12日）發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（黃偉倫攝）

諮詢文件提到，當年法改會建議設性罪行定罪紀錄查核機制的用意，是當作臨時的行政機制，以等待日後制定全面的法律機制，故認為現時是合適時候檢討。法改會又指，在10年前的文件已提到，非強制性的自願機制或過於軟弱無力，容易被人棄用及濫用。

法改會：大部份人回覆贊成機制應適用於現有僱員

法改會建議，性罪行定罪紀錄查核機制應涵蓋所有現有僱員、自僱人士及志願工作者，如只適用於準僱員，已受僱的性罪犯，便可避過查核，而且極大多數獲法改會諮詢的人，都贊成適用於現有僱員和準僱員。另外，私人導師或教練往往以一對一，或小組形式授課，學生遭受性侵犯的風險，高於在教育機構上課；志願工作者亦一樣有機會接觸兒童及精神缺損人士，應與僱員一視同仁。

文件提及，現行機制獲廣泛使用，亦十分有效，雖然未有即時需要將現有機制轉為全面法律機制，但建議將查核機制的適用範圍擴至最大，並在適當時，評估是否需要將之改為強制機制。

委員會成員張達明指，原本的若干建議，已於約10年前提出，希望將經常接觸兒童的工種納入機制，以保護兒童，惟政府至今未落實，故現時並非時機將機制改為強制，可先擴大範圍再研究。

法改會亦建議，懲教署可考慮為性罪犯，提供自願形式參與專門治療及自新計劃。對於計劃為何不是強制，張達明指，考慮到資源有限，而且改變相關犯罪行為涉及心理因素，並不容易；又無資料顯示參與計劃後，就必定可改變，故暫現時不建議將治療更自新計劃改為強制。