法改會提性罪行修訂　增露體、偷拍裙底罪　涉兒童罪行最高囚10年

法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會今日（12日）發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件，展開為期三個月的公眾諮詢。文件就之前發布的《檢討實質的性罪行》，提出多項建議，包括以性侵犯罪行，取代現有的猥褻侵犯罪，不過最高刑罰同樣為監禁10年。另外，強姦及亂倫這兩項現有罪行刑罰，建議繼續適用於「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」及亂倫這兩項建議罪行，其中「插入式涉及性的行為」最高可判終身監禁；「非插入式涉及性的行為」則可監禁10年。 另外，委員會建議新訂一項露體罪，最高刑罰為監禁5年，較現時針對公眾地方猥褻行為(暴露身體部分)罪的監禁6個月，提高刑罰。同時，又建議新訂「未經同意下拍攝裙底罪」，以及「窺淫罪」，最高刑罰同為監禁2年。兩者同樣與現時較常引用的「遊蕩罪」最高刑罰相同。 委員會亦針對，部分現時香港未有相應法例的行為，包括在13或16歲以下兒童在場下發生涉及性的行為；導致13或16歲以下兒童觀看性影像等，如行為涉及13歲以下兒童，可判最高監禁10年；16歲以下則為5年。

法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會今日（12日）發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（黃偉倫攝）

法改會去年底發表《檢討實質的性罪行》報告書，就改革《刑事罪行條例》（第200章）中實質的性罪行，提出70項建議，當中包括摒棄「強姦」一詞等。法改會今日發布的《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件，內容正包括報告書中的內容，提出罪行刑罰的建議，並會諮詢公眾3個月。

強迫口交亦當「強姦」

根據諮詢文件，認為「強姦」一詞帶有負面標籤，法改會建議將罪行重新命名為「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」，並將罪行的範圍，擴大至插入陰道或肛門的行為，以及以陽具插入另一人口腔的行為。法改會認為，罪行範圍擴大後，其嚴重程度與現時的強姦罪相同，故維持最高刑罰終身監禁。至於不涉插入式的性行為，最高刑罰應為監禁10年。

法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會今日（12日）發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（黃偉倫攝）

另外，法改會亦建議改革「亂倫罪」，令罪行無分性別，涵蓋所有以陽具插入陰道、肛門及口腔的行為，並擴大範圍至領養父母、有血源關係的伯父／母、叔父／母、舅父／母、姑丈／母、姨丈／母、姪仔／女，及甥仔／女。

文件亦提到新增多項罪行，不過其刑期與原有相關罪行相若。委員會建議，以「性侵犯罪」取代現有的猥褻侵犯罪，並參考英格蘭的法例，最高刑罰為監禁10年，與現時的猥褻侵犯罪相同。此外，委員會建議設「窺淫罪」，針對在未經同意下，為了性目的，而觀察或紀錄他人的行為，在參考英格蘭法規後，建議最高刑期為2年，與現時規範同類行為的遊蕩罪，最高刑罰相同。至於建議新增的「未經同意下拍攝裙底罪」，最高罰則同為監禁2年。

16項已有相關法例規管的新罪行及刑罰

露體罪最高可囚5年

法改會亦建議新增一項「性露體罪」，認為這類露體行為更具侵犯性，可引致受害人感到「極大程度的恐懼、震驚、厭惡」，與性侵犯同類，故最高刑罰為監禁5年，較現時在公眾地方的猥褻行為（暴露身體部分）罪刑期為高，現時最高僅監禁6個月。法改會指，現有罪行旨在維護公眾道德，可能較適用於無受害人目標，亦不溝成侵犯他人性自主權的行為。

14項原本未有法例禁止的新罪行刑罰

導致13或16歲以下兒童觀看性影像可囚5至10年

另外，香港現時並無相應法例禁止部分行為，包括在13或16歲以下兒童在場下發生涉及性的行為；導致13或16歲以下兒童觀看性影像，包括文字訊息及聲音訊息等。法改會建議，上述罪行如涉及13歲以下兒童，參考《蘇格蘭法令》後，最高監禁10年；16歲以下則為5年。

法改會轄下性罪行檢討小組委員會主席鄧樂勤表示，諮詢文件中的各項建議旨在促進討論，不代表小組委員會的最終結論，歡迎各界對諮詢文件提出意見及建議。