與積犯何東成劫尖沙咀珠寶店　內地同黨認涉兩搶案囚7年

被稱為香港「六大賊王」及「十大重犯」之一的積犯何東成前年打劫珠寶店，劫去約550萬元鑽飾，其同黨去年11月入境香港時落網，他被捕後被發現另涉一宗14年前的街頭劫案。同黨今（12日）在高等法院承認兩項搶劫罪，法官指同黨專程到港犯案，事件涉預謀，又持刀恐嚇珠寶店職員，明顯準備好使用武力，判他囚7年。

被告覃樂武（52歲），持雙程證來港，他承認，於2018年5月23日夥同何東成打劫尖沙一海港城太子珠寶鐘錶行，劫去約值550萬元的鑽飾；並在2006年12月1日在將軍澳劫去途人1000元現金及兩部共值1000元的手提電話。

被劫金行被搶劫後的情況。(詳看下圖)

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用螺絲批打破珠寶店飾櫃

案情指，被告與何東成於事發當日抵達珠寶店，而何用螺絲批打破飾櫃，其中一名店員尖叫，被告持刀叫店員閉聲，二人遂劫去約值550萬元的鑽飾，被告翌日離港，但於去年11月入境時被捕。

14年前涉街頭劫案

警方調查後發現被告與14年前一宗街頭劫案有關，他於2006年12月1日，與另一男子打劫一名途人，該途人被帶到棄置貨櫃，並被二人綁著手腳，兼用膠紙封口，並遭奪去現金1000元，及兩部手提電話。

專程到港犯案有預謀

法官判刑指，就14年前的劫案，雖然被告否認曾動手，但他與另一人夥同犯案，罪責相同；而就前年的劫案，專程到港犯案，事件涉預謀，又持刀恐嚇珠寶店職員，明顯準備好使用武力，種種均為加刑因素。

案件編號：HCCC169/2020