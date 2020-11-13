禁起法官底｜以是非黑白而非黃藍作裁決　官：司法人員沒有被領導

律政司早前針對法官「起底」向法庭申請臨時禁制令，高等法院今（13日）批准禁令延期。法官高浩文頒下決定時，再重申法官在處理具爭議的案件時，只會就是非黑白作裁決，沒有黃藍之分，又強調司法人員不會就政治議題判案，雖然《基本法》未提及「三權分立」，也未提及「行政主導」，但列明香港法院擁有司法獨立權，沒有司法人員是由行政機關人員所「領導」。他又重申起底行為需要制止，否則會令公眾以為這做法有效，又透露有司法人員及家人的資料，被挪用申請器官捐贈，及新冠肺炎測試，又有人收到滋擾電話。

以是非黑白而非黃藍作裁決

法官高浩文頒下決定時指，在涉及爭議的案件中，法官及司法人員只會就是非黑白作裁決，而不是就黃藍之分，即使裁決中或涉灰色地帶，有關決定都是有所依據，與訟人可以就相關決定申請上訴或覆核。

不應將司法人員政治化

法官直言，每位司法人員都預備好面對批評，但正如終審法院首席法官馬道立早前發聲明指，對於司法人員的批評必須有根有據，否則會損害公眾對司法的信心，亦不應將司法人員政治化。法官也表示不能容忍有人對司法人員、及其家人作人生攻擊、威嚇。

社會動盪引伸起底行為

法官指，由社會動盪引伸出來的「起底」行為，近月也殃及司法人員，並針對司法人員就涉及示威事件的裁決及判刑。證據顯示，網上出現不少「起底」帖文，有帖文提及支持中國、共產黨、香港警察，更有人稱法官死全家、不得好死、或聲稱要使用槍械。

近年司法人員亦成了針對目標。（詳看下圖）

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有資料被登記做肺炎測試

法官引述，有司法人員的資料被挪用作登記器官捐贈、新冠肺炎測試等，也有司法人員或司法人員的妻子在深夜或清晨收到滋擾電話，而有關情況亦影響了其孩子，即使臨時禁令已在上月30日生效，但仍繼續有「起底」帖文出現。

誓詞只稱就證據及事實判案

法官強調，司法人員並非政治委任，亦不會就政治議題作出裁決，法官更在庭上讀出就職誓詞的內容，並指司法人員只會就證據、事實、適用法律判案，擁護《基本法》，公正地進行裁決，不會因威嚇而受影響，而所有意圖恐嚇司法人員的行為必須制止。

若不制止會令人以為起底有效

雖然律政司的律師指，沒有司法人員表示會因恐嚇或滋擾屈服，並會繼續履行他們的責任，但法官認為事件仍涉莫大的公眾利益，若「起底」行為不被制止，將會損害法治，因為公眾或會認為起底有效。

法官又指，雖然不應在此案深入討論香港是否有「三權分立」，但值得注意的是《基本法》中沒有提到「三權分立」，或「行政主導」，但《基本法》列明香港法院擁有獨立司法權，沒有司法人員是由行政機關人員所「領導」。

公眾想多理解應讀完整判辭

法官又提到，案件裁決的新聞報道不一定能全面及公正地反映裁決及相關理由，公眾若想進一步了解裁決，應該要閱讀完整判詞，若要市民要作出有根據的批論，不應只看報道標題或撮錄。而市民對司法人員有不滿，可循恰當的渠道進行投訴。

案件編號：HCA1847/2020