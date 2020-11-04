起底個案四成事主為政府及警隊相關人員　黃、藍公眾各佔三成

反修例示威下，不時出現「起底」的情況，不論黃藍政見，都有市民的個人資料被公諸於世。政制及內地事務局局長曾國衞今日（4日）書面回應議員質詢時表示，截至2020年9月底，個人資料私隱專員公署共處理4,714宗起底個案，其中黃、藍政見的公眾人士各佔約三成。至於其餘四成個案，則涉及警務人員與其家屬、政府官員及公職人員。 另外，截至今年9月，公署已229次去信不同網站，要求移除3,461條「起底」連結，不過仍有逾三成未移除。公署又已將1,413宗涉及違反《私隱條例》第 64 條的個案，轉交警方跟進，現時警方已拘捕17人，當中1人已定罪。

近年不時出現「起底」個案，除了有警員、官員等被起底，早前亦有網站，公開大量《蘋果日報》的記者資料。曾國衞以書面回應議員質詢時表示，私隱專員公署於2019年6月14日接獲首宗「起底」投訴，截至今年9月底，已處理4,714 宗相關投訴，及經網上巡查發現的個案。

曾國衞稱，個案中被「起底」的人士來自不同背景，涉及警務人員及其家屬的有1,657宗，佔大約35%；政府官員及公職人員的有189宗，佔約4%；至於其餘約六成，均是一般公眾人士，當中被指曾表態支持政府或警方的「藍絲」為約30%；被指曾表態反對政府或警方的「黃絲」，則為31%，兩者相近。

曾國衞稱，被「起底」的人士來自不同背景。（資料圖片）

曾國衞又指，公署會持續檢視互聯網，截至今年9月，公署已229次去信不同網站，要求移除3,461條「起底連結」，當中2,308條，即約67%已被移除。

假如「起底」個案涉嫌涉及刑事成份，曾國衞表示，公署會轉介個案予警方跟進，截至今年9月，公署已將 1,413 宗涉嫌違反《私隱條例》第 64 條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」的個案交予警方，目前已有17人被捕，其中1日今年10月被裁定罪名成立。

另外，高等法院於去年10月25日發布禁制令，禁止公眾披露警方及其家屬的個人資料。曾國衞表示，截至9月，公署已將45宗涉違反禁制令的「起底」個案，轉介律政司跟進，當中有人被判監禁28日，緩刑一年。

因應多宗起底個案，曾國衞表示，當局正與公署研究制訂修訂《私隱條例》，期望明年內制定具體修例建議，以諮詢政制事務委員會的意見，繼而草擬修訂法例。