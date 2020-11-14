新冠肺炎｜袁國勇、梁卓偉促政府補償確診停工患者　望成檢測誘因

新冠肺炎疫情持續，消息指，政府將收緊限聚令，食肆每枱上限由6人減至4人，酒吧由4人減至2人。今日下午，兩名政府抗疫顧問港大微生物學系講座教授袁國勇和港大醫學院院長梁卓偉均同時表示，知悉很多市民不願進行自檢測的原因，是因為擔心一旦確診須接受隔離檢疫和送院，期間會「無工開」，「手停口停」。因此二人呼籲政府考慮向確診者提供金錢補償，冀望能成為市民檢測的誘因，盡快截斷本地傳播鍊。

梁卓偉表示，宜設定點酒店為抵港人士檢疫。（余俊亮攝）

袁國勇今午表示，專家顧問團今早已開會討論，得悉有基有基層市民不願進行檢測的原因，「怕（一旦確診）會無咗份工，無收入。」因此，袁教授表示如果相關人士一旦確診，希望政府考慮補償患者入院期間損失的人工，望能成為自願檢測的誘因。袁國勇又稱：「現時經私家醫生檢測確診人數不多，預料政府所花的錢少，卻能增加（市民檢測）誘因，對的士司機、院舍職員等都是鼓勵。」

梁卓偉則在另一場合稱，根據交通數據顯示，最近市民外出的頻率已回到疫情前水平，即時繁殖率達1至1.25，顯示爆發機會高，或屬第四波先兆。他強調未來一周是重要時刻，建議政府考慮以法例，強制部份高危、或高風險群組進行檢測，如的士司機等「手停口停」的工作人士經檢測確診，政府應考慮向檢測確診者提供補償。

梁卓偉形容，近兩周情況令人擔憂，形容現時與第三波爆發前十分相似，病毒分析顯示，近來部份確診個案與尼泊爾輸入個案的病毒排序相似，顯示本港入境措施存在漏洞；加上本地交通數據顯示，過去一個月市民出行頻率達疫情前的水平，建議港府加緊防疫措施，直言是有理由考慮推強制檢測。

包括規定檢疫人士不可有探訪者，設立更多方便市民前往的檢測中心，要求高風險特定群組進行檢測，如交通工具司機、濕街市檔販、院舍職員工及院友等。

他直言理解部份市民因生計問題不想檢疫，建議政府向檢測確診的時薪工作或的士司機等自由工作者提供補貼或資助。他相信隨時政府收緊社交距離，可增加市民防疫意識，避免到高危場所，以避過第四波威脅。

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