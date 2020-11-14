【新冠肺炎．懶人包】冷鏈食品屢成病毒潛伏地　一文睇清來龍去脈

新冠肺炎疫情未平之際，內地近月屢次在進口冷鏈食品中發現核酸檢測呈陽性，亦成為個別地區疫情反覆的重要原因。據內媒梳理，今年6月以來，北京、遼寧、安徽、福建、江西、山東、廣東、陝西、江蘇等10餘個省區，均曾在進口冷鏈食品或包裝物上檢出新冠病毒核酸陽性。 那麼，到底為何冷鏈食品會成為病毒的「潛伏地」？中國對進口冷鏈食品的需求量是多少？當局應如何科學防控其潛在風險？以下將會以問答形式，就上述種種疑問逐一解答。

問：冷鏈食品何以成為病毒「潛伏地」？

多種因素均導致了冷鏈成為疫情風險點，首先是新冠病毒耐低溫，據天津市衛健委副主任、天津市疾控中心主任顧清介紹，研究證實新冠病毒在攝氏零下20度的條件下仍可存活，故這一特性令其更容易長期存活在冷鏈食品的表面。

其次是各地雖然在進行進口冷鏈疫情防控工作期間，會結合全球疫情最新形勢全面收集信息，科學確定抽檢商品種類和批次，然而進口冷鏈食品數量巨大，難以靠抽檢發現所有病毒。

新冠病毒的耐低溫特性令其更容易存活。（示意圖／視覺中國）

據內媒走訪多地調查發現，之所以難以做到對所有批次取樣檢測，是受到了檢測能力、封存場地、消毒設施、人員配備等因素限制。例如涉事的天津海聯冷凍食品有限責任公司冷庫面積約7500平方米，最大倉儲量約1200噸，公司總經理張彥起稱公司按照規定進行防疫，但之前沒有強制規定冷庫企業對貨品全面消殺。

主要提供進出口商品的倉儲、分撥和配貨服務的首農（天津）供應鏈管理有限公司，其副總經理郝學志則表示，雖然進入庫區的人員須提供7日內核酸檢測陰性證明，公司亦會對所有出庫貨物外包裝進行消殺，但因無法判斷病毒潛藏在外包裝、內包裝還是食品本身，故疫情傳播仍有可能出現在每一個環節，若要全部檢測需付上巨大的人力及時間成本。

與此同時，裝卸環節也是其中一個防疫難點，如北方某港口的進口冷凍集裝箱貨物進入冷庫時，裝卸工人會一件件手工掏箱，再用叉車送到冷庫儲存。華東某港口工作人員亦透露，不少地區裝卸冷凍海産品的工藝落後，要由港口裝卸工人下到船艙將貨物逐件搬抬到網兜，再以吊機吊下船。

問：中國對進口冷鏈食品的需求量究竟有多大？

據中國食品土畜進出口商會日前發布的《2020年中國進口食品行業報告》稱，去年中國進口食品金額高達908.1億美元（約7006億港元），同比增長23.4%，而就金額而言，前三位品類依次是肉類及製品、水海產品及製品、乳品，進口額均超過100億美元（約771.5億港元）。報告又指，儘管疫情很大程度上影響到國際交往，但預計今年進口食品仍將保持雙位數增長。

而在一眾進口食品中，生鮮類食品進口高度依賴冷鏈物流。相較於普通物流，冷鏈物流有所謂「3T原則」，即產品質量取決於冷鏈儲藏溫度（Temperature）、流通時間（Time）及耐藏性（Tolerance），中國物流與採購聯合會冷鏈物流專業委員會秘書長秦玉鳴表示，冷鏈物流一旦斷鏈脫溫，便會為貨品帶來不可逆的影響，即便後面環節做得再好也無補於事。

問：應否「一刀切」全面禁止進口冷鏈食品？

有業界人士認為這是「因噎廢食、並不現實」。秦玉鳴表示，國外疫情此起彼伏，許多國家迎來秋冬的第二波疫情高峰，但同時為彌補國內供應不足，中國仍需要大量進口產品，絕不能把進口產品全部拒之門外，並形容這已經是共識、常識。

不過也有專家呼籲消費者無須過度擔心，據國家食品安全風險評估中心微生物實驗室主任李鳳琴指，大量科學數據表明食品本身不會感染新冠病毒，但有可能被含有病毒的水、包裝材料，或受到攜帶病毒的食品加工者所污染，因此要做好食品加工環境包括食品包裝材料的消毒，嚴禁病毒攜帶者或感染者經營食品。

秦玉鳴亦強調，目前海關和其他部門都已部署了嚴格的查驗、消毒及管控手段，暴露出來的問題貨品佔整體只是相當小的部分。

天津市早前報告有本土確診病例及無症狀感染者與天津海聯冷凍食品有限公司冷庫高度關聯後，醫護人員立即為濱海新區漢沽街居民進行核酸檢測。（新華社）

問：該如何科學防控冷鏈食品的潛在風險，政府有何對策？

有業界人士表示，按《進口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案》要求，在進口冷鏈食品首次與中國境內人員接觸前，就實施預防性全面消毒處理，可最大程度地從源頭上降低病毒輸入風險。

國內凍品和水産進口供應鏈服務平台優合集團天津分公司總經理王麗則表示，進口凍品的消毒處理工作應避免造成貨物積壓滯港，故進入冷庫、未流通至市場之前，是進行貨物消殺的較好時機，且同時要注意保護貨品外包裝，以免二次污染。

亦有碼頭管理人員和工人建議，當局應組織科技人員對冷鏈食品裝卸裝備進行升級換代，最大限度減少人員接觸風險，並推廣使用紫外線燈，對凍品進行不拆包裝照射。

天津市衛生健康委新聞發言人何鵬表示，對冷鏈食品須始終堅持人物共防策略，在裝卸來自有疫情發生地區的進口冷鏈食品時，裝卸工人務必全程戴好口罩，避免貨物緊貼面部、手觸摸口鼻。

另在上月中旬，國務院聯防聯控機制已印發《冷鏈食品生產經營新冠病毒防控技術指南》、《冷鏈食品生產經營過程新冠病毒防控消毒技術指南》，對生產、裝卸、運輸、貯存及銷售等各環節作出了細緻規定。樣品一經發現核酸檢測呈陽性，冷鏈食品生產經營者應迅速啟動本單位應急預案，對涉事物品臨時封存、無害化處理，對工作區域進行消毒處理，對可能接觸人員及時開展核酸檢測和健康篩查等措施。

（綜合報道）