新冠肺炎｜莊士倫敦廣場保安確診無源頭　馬會會所裝修工初確診

新冠肺炎疫情未止，今天（14日）新增8宗確診個案，當中一宗沒有源頭，患者於佐敦莊士倫敦廣場做夜更保安，11月11是最後上班日，他曾與親友在旺角金御海鮮酒家用膳，他的兩名家人亦初步確診。 而10多宗初步確診個案當中，也有一人是無源頭個案，涉事患者是一名裝修工，他曾到馬會跑馬地會所維修，又曾與朋友去尖沙咀金馬倫道一間酒吧。他的一名密切接觸者，在油麻地遵理學校上學，該校需要先停課一、兩天。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天新增8宗個案。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天新增8宗個案，當中5宗屬於輸入個案，2宗本地個案與早前個案有關連，1宗源頭不明。

本地有源頭的個案是一名68歲女子，她丈夫曾與一名確診者行山，被安排入檢疫中心，現時是初步陽性個案，當她丈夫入了檢疫中心後，她自行到臨時中心採樣，最終較她丈夫更早確診。二人住在廣福邨廣仁樓。另一宗有源頭的個案是一名48歲女子，她是早前確診者的密切接觸者，於觀塘渣打銀行工作。

而無源頭的患者是一名58歲男子，他住在慈雲山慈康邨，於佐敦莊士倫敦廣場做夜更保安，11月11是最後上班日，他在11月6日與親友在旺角金御海鮮酒家用膳，他的兩名家人亦初步確診，另有3名同事需要檢疫。

而初步確診個案中，一人源頭不明，患者是一名裝修工人，住在沙田新田圍村，一名密切接觸者在油麻地遵理學校上學，該校需要先停課一、兩天。該患者曾到馬會跑馬地會所的洗手間和更衣室做維修工程，也於10月24日與一朋友到尖沙咀金馬倫道的酒吧。

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