新國產輕鐵列車周二起投入服務　初期以拖卡形式行駛610及751綫

港鐵於2016年向中國內地的中車南京浦鎮車輛公司，採購40輛新一代輕鐵列車。港鐵表示，首兩輛新輕鐵已通過相關營運及安全測試，周二（17日）起將將以拖卡形式投入服務，初期將以拖卡形式調配至610和751綫。 另外，MTR Mobile流動應用程式的「Next Train」功能已覆蓋輕鐵網絡，提供實時預計到站時間資訊。

首兩輛新一代的第五期輕鐵（左圖）11月17日起將以拖卡形式投入服務。右圖為第二期輕鐵。（港鐵提供）

「第五期」輕鐵外觀承襲簡約設計 綠色、紫色及白色車身

港鐵於2016年向中車南京浦鎮車輛公司採購40輛新輕鐵，其中30輛用以更換現有的第二期輕鐵，其餘10輛則用作擴充車隊。港鐵表示，該批「第五期」輕鐵外觀及色調承襲上一代簡約設計，配以綠色、紫色及白色車身，駕駛室的視野更廣闊。新輕鐵亦裝設經改良的LED照明系統，以加強車廂空間感，同時改進扶手和吊環的分佈等。

首兩輛新輕鐵已通過相關營運及安全測試，並得到機電工程署的批准，周二起將以拖卡形式投入服務，初期將調配至610和751綫。另一輛正在測試階段的新輕鐵，工程團隊特別在車頂安裝太陽能發電板，測試利用可再生能源為車廂照明系統供電。

+ 5 + 5 + 5

另外，升級版MTR Mobile流動應用程式（app）的「Next Train」功能已覆蓋輕鐵網絡，乘客只需在「Next Train」功能內點選欲查詢的輕鐵車站，便可了解經過該車站各個月台的最多5條輕鐵路綫的實時預計到站時間資訊，較現時車站顯示屏的資訊豐富。

參考過往報道，南京浦鎮向港鐵供應的一輛第四代輕鐵列車，於2013年駛經天水圍時疑因列車超速出軌，導致82名乘客受傷。