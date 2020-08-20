港鐵近日為手機程式MTR Mobile App更新加入了「Next Train」，最重要是新增了輕鐵項目，此外還可查閱機場快線、東涌線、西鐵線及將軍澳線等列車實時到站時間。對長居於九龍和港島的居民來說，搭輕鐵實是一大挑戰，不少人連路線圖都看不懂，現在有MTR Mobile App，只需幾個簡單步驟即可知道路線資料，本文就教大家如何使用。

自去年起有很多輕鐵站的到站顯示器不能使用，現在MTR Mobile App更新加入了「Next Train」對居民來說方便不少。（資料圖片）

👇👇👇點圖看MTR Mobile輕鐵到站時間使用教學👇👇👇

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除了新增「Next Train」功能，其實MTR Mobile App在早幾年已有「輕鐵行程指南」，不過如非住在新界西北的朋友可能忽略了，甚至從來沒按過入去看，以下就教大家使用步驟，以防萬一要用時手忙腳亂。

👇👇👇點圖看輕鐵行程指南使用教學👇👇👇

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MTR Mobile App還有個「落車提示」功能，不過在今次更新中就沒有加到輕鐵站，但我們發現用家是可以輸入輕鐵站名，只是系統未能設定為下車點，希望官方很快就有更新，為新界西北居民帶來更多方便。

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