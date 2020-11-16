消委會｜裝修報價單含糊不清　首10月收逾百投訴　細節位教你睇

不少人購置新居後均會尋找裝修公司將單位粉飾一番，務求變成心目中理想的安樂窩。然而裝修工程動輒要花上數十萬甚至過百萬元，若裝修期間發現貨不對辦、不停增加額外工程導致超支，甚至出現完工無期的情況，一旦裝修公司提供的報價單含糊不清，消費者便很難以其作為追討的依據。

消委會2020年首10個月共收到107宗關於裝修工程的投訴個案，消委會因此實試了11間裝修工程及室內設計公司，為一個實用面積約400平方呎的單位，進行全屋裝修上門報價，發現各報價單涵蓋的項目多寡不一，而且詳細程度懸殊，只有2間報價較詳細及全面，其餘9間承辦商只簡單列出，甚至沒有列出合約條款，做法極不理想。評分最低的承辦商，報價單只有總金額一項，其他細節欠奉。

僅兩間列明詳細的合約條款

10分滿分中，11間公司平均只得5.5分，當中在詳細列明「合約條款」表現最差，僅有2間的報價較詳細和全面，6間僅簡單提及條款細則，例如「如以上項目更改價目，雙方另議」，更有3間隻字不提，做法極不理想。評分最低的2間承辦商，有1間只在首張報價單，簡單列出工程項目與總金額，另1間更只有總金額一項，其他細節欠奉；只有5間承辦商在報價單上列明預計裝修工期。

工程開始前需留意清拆費用 盡快辦理臨時供電手續

至於裝修工程有何注意事項呢？在裝修工程開始前，消費者和承辦商均有責任釐清屋內需要清拆及保留的物體，並訂立過程中若有任何物件或裝置損毀的賠償或處理方法，當中處理建築廢物及進行臨時保護措施都可能構成收費，消費者需要留意報價中是否包括政府的建築廢物處理收費。

在較常出現爭拗的電工項目中，消委會提醒消費者如果確定裝修工程進行時，單位內需要臨時供電，應盡快辦理手續，以免工程延誤，消費者應要求承辦商提供電掣位置的收費方式。

泥水、油漆、木工項目需留意具體用料、品牌

在泥水項目、油漆項目及木工項目中，消費者都需要留意不同面料、種類的收費。做泥水工程時，消費者不要忘記防水部分的細節收費；油漆工程則需要留意是否會將舊有油漆鏟走，收費會與直接在牆身進行有不同；而木工項目則需要承辦商提供圖紙、尺寸、用料等信息，消費者需簽署確認，作為日後依據。另外，樓宇樓齡較高的住戶或會更換來去水喉，報價單最好列明所用喉管及安裝配件的物料及來源地，如果列明品牌則更佳。

消委會建議第一期的訂金不要支付超過工程總額的40%。（資料圖片）

第一期訂金不要超過總額的40%

由於裝修工程一般金額較大，行業內普遍接受分期付款，消委會曾接獲不少投訴，例如消費者繳付一大筆訂金後，出現貨不對辦，進度緩慢等情況，故建議第一期的訂金不要支付超過工程總額的40%，因為如果工程在早段已「爛尾」，消費者將會受到重大的金錢損失。

消委會另外提醒，報價單應該列明工期是否只包括工程項目，還是包括訂造木品工期，另外消費者在購買保險時要記得查詢保障範圍是否切合裝修工程所需。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，家居裝修屬零碎行業，有連設計裝修、亦有純裝修，認為業界最緊要是自律，在報價時「有咁仔細得咁仔細」，方便消費者比較，亦避免日後因報價問題而引起糾紛，甚至爛尾，對行業商譽亦有提升作用。被問及需否立法規管，她沒有否定，但認為現階段可先觀察行業情況。消委會又提醒，在報價時最好詳列各類細項，留意有否特別條款，做好相關記錄。