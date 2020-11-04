消委會推油價App　駕駛者僅有的幫助

新冠疫情之下國際油價下跌，但本港車用的燃油售價卻未見跟隨調整。消委會周二（3日）推出「油價資訊通」網站及手機應用程式，顯示及比較各油公司零售牌價及門市折扣後油價，或算是駕駛者僅有的喜訊。

「油價資訊通」合併原有油價計算機及柴油計算機，程式涵蓋多項功能，包括顯示最平油價，同步顯示及比較各油公司零售牌價及門市折扣後油價；以時間表形式顯示的一周折扣及優惠；具備指定油站折扣和油券優惠的計算功能；配合地圖定位「油價搜尋」等。冀助消費者了解最平油價，以及促進油公司的價格競爭。

消委會總幹事黃鳳嫺（右）指，油公司提供的優惠較以往更多元化，消費者難捉摸油公司折扣模式，認為最實際是減油價。（勞敏儀攝）

消委會助油價資訊流通

本港油價貴絕全球、加快減慢，情況在競委會2017年發表的車用燃油市場研究中已曾提及，燃油行業的獨特結構及行為特徵有礙競爭。例如在行業結構上，市場高度集中在數個燃油零售商、進入市場及擴充業務的門檻高、成本結構類似，以及僅有單一汽油產品供應；而行為特徵上，則指本港油公司不重視牌價展示、極着重折扣優惠，以及價格很少隨時間或地區改變。

消委會透過製作程式，協助駕駛者監察油價，客觀效果上也能幫助競委會監察本港油價格走勢，了解市場是否在有效的競爭之下運作。消委會在「油價資訊通」上，根據各油公司的網站、手機應用程式、油站、客戶服務熱線，及與油公司代表透過電話和電郵聯絡，收集及核實油價資訊。消委會此舉可以改進本地油市場的價格資訊流通，不止助讓消費者精明消費，也集合消費者力量共同監察油公司。

「油價資訊通」合併原有油價計算機及柴油計算機。（油價資訊通App截圖）

競委會調查權現不足

競委會欠缺實質調查權，香港油價加快減慢的現實不改，此際消委會推動「油價資訊通」程式運作方便市民，已可謂相當積極。然而要保障消費者權益，特別在油價的市場導競爭問題上，主責《競爭條例》的競爭事務委員會的調查權力其實更為重要。

本港油價問題複雜，雖然一方面國際油價下降，但本地油公司的營運成本亦受人工、租金、運輸、油庫運作等因素左右。誠如消委會的《2020年車用燃油價格監察分析》指出，本港五所油企的價格調整行為異常相似，通常會在數天內調整價格與同行看齊。但競委會若要舉證油公司之間有「合謀定價」，當局需要首先掌握行業的競爭對手之間訂立協議的證據，才可證明有關企業違反《競爭條例》。

惟礙於油公司的成本結構、定價準則等資料屬油公司「敏感資料」，油公司不會主動公開，但競委會卻無力主動搜證，結果在監察本港油價的市場效率時常遇局限，反而無法起到保障消費者權益的積極效果。消委會推出的「油價資訊通」間接幫助競委會及市監察燃油市場，但要完善對本港燃油市場的監管，擴大競委會對企業的調查權才是保障各位車主權益的治本之道。