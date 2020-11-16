DR誤殺案｜女醫生稱在集團曾作3000個療程　從未出過事故

DR醫學美容集團8年前發生美容事故，三名女顧客接受「CIK療程」，先後出現不適，最終致一死兩傷殘，集團女醫生否認誤殺，她今（16日）在高院自辯，並稱她在集團工作時，曾進行超過3000個療程，包括吊線手術、注輸臍帶幹細胞分泌素等，從未出過事故。她後來在一個飯局認識「NK療程」，得知該療程不但可控制癌細胞，也可用於保健美容，以增加人體免疫力，又稱她從讀書時期得知NK及CIK細胞很相似。

女被告麥允齡，39歲，是一名西醫。她被控於2012年10月10日，在港連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（又名陳愛蓮，46歲）。

對醫學美容感興趣讀皮膚科

被告自辯稱，她畢業於中文大學醫學系，後來再讀皮膚科課程，對醫學美容感興趣，2009年加入DR集團，會替病人進行不同療程，包括注輸臍帶幹細胞分泌素、脂肪幹細胞分泌素、吊線手術、去除眼袋手術。她稱，至事發當月為止，她已進行超過3000個療程，但未出過事故。

女醫生麥允齡否認誤殺，案件在高等法院審理。(李慧娜攝)

聞女高音王霞也曾接受NK療程

她續指2011年曾參與一個飯局，DR老闆周向榮也有出席，席間女高音王霞稱自己出現更年期徵狀，並影響了其演出，於是接受了「NK療程」，而同出席飯局的小田教授也分享了使用「NK療程」的經驗、成效、安全性，並指「NK療程」適用於癌症及非癌症病人，以增加免疫力，對於癌症病人，更可控制癌細胞。

認為NK療程可預防感染

她又指，讀書時期得知NK及CIK細胞很相似，兩者均為白血球，也是助人體維持抵抗力。飯局後，她收到有關「NK療程」的文件，提到大多數進行療程後的人可延長預期壽命、改善生活品質，而文件顯示療程在保健美容中也有使用，療程也沒有副作用，亦在日本為高度先進的技術。她認為，「NK療程」可以令健康的人增強免疫力、預防感染。

曾到廣州軍區總醫院接受培訓

她稱，後來於2012年2月到廣州軍區總醫院接受「CIK療程」的培訓，得知「CIK療程」也可控制癌症情況，減低因免疫力低而引發的併發症，同時對非癌症病人也有增強免疫力的效益，可用於保健，亦認為「無乜副作用」，只是會發燒。

認為療程好安全

她參與廣州培訓後獲發一份有關「CIK療程」的單張，後來周向榮也有為她提供與療程相關的文獻，她亦曾自行上網搜尋其他有關NK及CIK療程的醫學文獻閱讀。她在2012年3月30日首次進行「CIK療程」，當時得知療程已通過第二階段測試，認為療程「好安全」，而且與她早前進行過的幹細胞療程相似，再者療程施行在健康病人身上，所以認為「safety喺ok」。

她當時認為，「CIK療程」對免疫系統不理想的人有效益，包括老年人、壓力大的人、食煙飲酒的人，而療程可令人減少受細菌、病毒感染的機會，亦可減少異變細胞等，從而增強免疫力。

案件編號：HCCC437/2015