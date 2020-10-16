DR美容女西醫涉誤殺案　療程釀1死2傷殘　控方指不應在美容院進行

DR醫學美容集團8年前發生美容事故，三名女顧客接受一項名為CIK，聲稱有助加強免疫力的療程後，先後出現不適，其中一名46歲女顧客更因細菌感而血中毒，終因器官衰竭不治，另兩人雖能保命，但身體均受不同程度的影響，其中一人更要截去雙腿及4隻手指。集團一名女醫生被指在事故中嚴重疏忽，被控1項誤殺罪。她否認指控，案件今(16日)在高等法院開審。控方開案時指，該療程仍在實驗階段，原本用於癌症治療，並應由腫瘤學家監察下進行，而非由普通科醫生在美容院進行。

女被告麥允齡，39歲，是一名西醫。她被控於2012年10月12日，在港連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（又名陳愛蓮，46歲）。

被告麥允齡否認一項誤殺罪。(朱棨新攝)

療程需把血液製品注入身體

控方讀出開案陳詞，指被告案發時受僱於DR集團，而DR集團案發時提供CIK療程（細胞因子誘導殺手細胞治療）。該療程先向顧客抽血，再在實驗室培植，後將血液製品重新注入他們。

仍在實驗階段效用未經證實

相關療程聲稱可增強免疫力，惟控方指該治療仍在實驗階段， 其效用未經證實。此外，該治療用於治療癌症，案中死者陳宛琳，以及兩名傷者黃鳳群和王靜波都沒有患癌，不應接受該療程。

控方又指，該療程應在血液科和腫瘤學家監察下，在醫院進行，而非由普通科醫生處理，和在美容院進行。

3事主每人各付近6萬元

陳宛琳、黃鳳群和王靜波向DR集團各支付59500元，並於2012年9月12日抽血。於同年10月3日，被告向三人重新注入血液製品。惟陳於同日已感不適，最終被送院，發現有細菌感染，同年10月10日因器官衰竭不治。

一名事主需截雙下肢及4手指

另兩名客戶黃鳳群和王靜波，在接受注射後亦有不適，有眩暈和顫抖等問題。兩人最終雖保命，但案發時56歲、在學校任清潔工的黃鳳群，有永久傷勢：案發時65歲的王靜波，更需要截去雙下肢及右手4隻手指。

控方指被告違反責任嚴重疏忽

控方強調，被告在案中對陳負有謹慎責任，惟她違反該責任構成嚴重疏忽，為陳去世的主要原因。控方又指，被告在案中未有向陳披露療程的風險，亦沒有確保向陳注射的血液製品有進行細菌測試。控方又指，專家證人袁國勇指涉案血液製品受到污染。

案件下周一續審，控方將繼續讀出開案陳辭。

案件編號：HCCC437/2015