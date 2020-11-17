油麻地奪命火｜飲食業：持牌樓上餐廳要設兩門口　唐樓較難獲批

油麻地廣東道唐樓周日（15日）晚上發生7死11傷的奪命火警，有議員指現場為一間無牌經營的尼泊爾餐廳。稻苗學會主席徐汶緯今日（17日）在商台節目中表示，政府對持牌餐廳要求高，包括要求須有寬至少1.5米的走火樓梯供緊急時使用，故在唐樓內的餐廳，一般都難獲批牌照。他提醒，樓上持牌餐廳要設有兩個門口，萬一有意外發生，顧客可從後門離開，而少部份餐廳後門設在廚房內。

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徐汶緯解釋，按法例要求，持牌餐廳的合法走火樓梯寬度至少要有1.5米，且每條樓梯須有法定人數限制。若同一幢大廈已有其他餐廳申請牌照，並計算可容納客人數目後，其後申請牌照的餐廳未必可獲批。他說，由於唐樓的樓梯或會較窄，未必符合法例要求，一般要於唐樓開餐廳，申請食肆牌照會較難成功。

按食環署要求，位於地面並有直達街上逃生途徑的處所，一般無大問題，任何可容納30人以上的房間或食肆，至少須有兩個出口。而申領食肆牌照的處所，若位於上層或地庫，至少須有兩道防火逃生樓梯，只有一道樓梯的大廈，上層不准經營食肆。



徐汶緯說，食環及消防不時抽查，且罰款以萬元計，故食肆一般不會將後門封起來，但或會有雜物或小型垃圾阻塞。