油麻地奪命火｜唐樓尼泊爾餐廳失火釀7死11傷　死者包括8歲男童

油麻地今晚（15日）發生奪命火警，釀成7死11傷。消息指，火場為唐樓一樓餐廳，有尼泊爾籍人士為小童舉辦生日派對。事發時單位正進行慶祝活動，期間有物品起火，火勢迅速蔓延，火舌從窗口冒出。多人被困在近廚房位置，有人被逼爬出外牆，甚至由洗手間的窗戶跳落大廈後巷逃生。 消防共救出18名傷者，其中12人嚴重受傷，全部人送院搶救後，其中7人返魂乏術，死者包括一名8歲男童。大批親友趕赴醫院認屍，眾人哀慟不已。西九龍總區重案組第4隊已接手跟進，消防亦成立專責小隊調查，包括聚會情況及有否易燃物品等。

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事發於今晚約8時39分，廣東道560號近西貢街一幢唐樓的1樓單位發生火警，火光熊熊，有被困男子爬出窗外暫避，多人報警求助。消防員接報到場，派出一隊帽煙隊，並動用一條喉灌救。火警於8分鐘後大致被救熄。

消息指，起火現場為一間尼泊爾餐廳，當時一名小童正舉行生日派對，有至少9名親戚出席。據一名傷者指，他見到上址門外點有蠟燭，懷疑燒着隔離的隔音板，引起大火。

消防指，火場面積約5米乘15米，屬於開放式空間，內有多張餐檯；而被困人士集中於近廚房位置，由於有大量被困人士，部分人由洗手間的窗戶跳下至大廈後巷逃生。人員分別於單位內、大廈外牆及大廈後巷，合共救出18名傷者。據悉，傷者大多是尼泊爾籍，包括成人及小童。他們分別被送往廣華醫院、伊利沙伯醫院、明愛醫院及瑪嘉烈醫院。傷者中有12人嚴重受傷，主要為昏迷不醒、吸入性損傷、燒傷及逃生時腳部受傷，部分人獲救時已沒有呼吸及脈搏。

經搶救後，4男3女證實不治，年齡介乎8至40歲，據悉均為親友關係，包括一名9歲男童；另有5男5女受傷，年齡介乎13歲至46歲，當中7人情況危殆、2人嚴重、1人穩定；另有1人已出院。

西九龍總區重案組第4隊已接手調查，警方初步調查顯示，起火單位為一間餐廳，事發時正進行慶祝活動，期間有物品起火，火勢迅速蔓延，死傷者走避不及。消防亦成立專責小隊調查起火原因，包括聚會情況及有否易燃物品等。

政府新聞處指，18名送院人士中，4名男子送往廣華醫院後不治、3名女子送往伊利沙伯醫院後不治；另7人情況危殆，包括伊利沙伯醫院1男3女傷者、廣華醫院2名男傷者、瑪嘉烈醫院1名女傷者；另伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院，各有1名女傷者情況嚴重；至於明愛醫院接收2名男傷者中，1人情況穩定、1人已經出院。

初步死者名單：

男童 8歲 Ryan

男子 38歲 Kandel Youba Raj

男子 39歲 Gurung Sher

男子 40歲 Ram Babu

女子 20歲 姓名不詳

女子 30歲 Anita Nimla

女子 40歲 Tampng binila

另有 3 男 4 女情況危殆；2 人情況嚴重