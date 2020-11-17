上半年裸聊案206宗超去年總數　調查：八成家長憂子女墮色情陷阱

近年不少青少年誤墮網上色情阱陷，有政黨早前進行問卷調查，訪問616名家長，超過八成受訪者擔心子女墮入網上色情陷阱，但近半數從來沒與子女談及性教育；逾七成受訪家長認為，學校推行性教育及品德教育不足。 民建聯引述警方數字，今年首6月本港錄得206宗裸聊勒索案，超出去年全年35宗，情況令人關注，建議政府修例阻嚇，家長加強監控，並促教育局協助制訂教材，協助教師及家長指導青少年。

民建聯婦女事務委員會進行問卷調查，超過八成擔心子女墮入網上色情陷阱。（孔繁栩攝）

民建聯婦女事務委員會於9月23日至10月30日訪問了616名家長，有五成受訪家長子女18歲以下，其中86.3%會讓子女獨自上網。調查結果顯示，逾八成受訪家長沒有方法，防止子女瀏覽色情網站。另有47.9%家長從來沒與子女談及性教育，主要原因是不知從何入手、難於啟齒、認為長大自然明白等。

現時網上常見色情陷阱分別有網上交友、裸聊、援交、兼職男女朋友、網絡遊戲及私影等，民建聯引述警方數字，指今年首半年，已錄得206宗裸聊勒索案，超過去年總數171宗；非法性行為舉報宗數，去年全年涉13歲以下或涉13至16歲人士的案件，分別有9宗及93宗；惟今年首8個月，就分別已錄得7宗及68宗。

委員會主席葛珮帆指出，現時就網上色情阱陷缺乏針對性法例處理，要求政府全面檢討不足。她舉例指，若有人威逼拍下受害人私密照收藏，雖可以管有兒童色情物品拘控，但受害人若非兒童，暫時未有相關法例保障；葛又建議，若有人以私密照勒索，可研究將罪犯列入性罪行名冊。



委員會成員林心廉育有兩子，他指疫情期間兒子較多時間使用電腦，他會檢查兒子的上網紀錄、進行突擊檢查及用錄像監察。林建議家長替子女的電腦及手機安裝監護功能，作出過濾和篩選，減低接觸色情資訊機會。

委員會同時建議政府加強學校性教育及品德教育，研究為不同年齡層學生制訂不同性教育教材；教育局可教導家長如何與子女談性；家長應加強子女溝通，提醒切勿輕信網上信息，勿向陌生人提供個人資料；政府亦應加強宣傳教育，警告青年切勿發佈、下載或管有不當色情影片或相片。