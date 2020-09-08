新冠肺炎｜上半年裸聊勒索案倍增　12歲仔遭拍片被逼買千元點數卡

本港新冠肺炎疫情反覆，隨着市民較多時間留家避疫及在家工作，網上騙案相應增加。警方網絡安全及科技罪案調查科指出，今年首半年錄得6,414宗網騙案件，較去年同期上升一倍，損失金額15.27億元，上升16.7%。 網上騙案當中裸聊勒索案升幅顯著，今年上半年有206宗，較去年同期增加近1.3倍，損失金額達130萬元，急增2.25倍，年紀最輕是一名12歲男童，他墮入裸聊陷阱後遭人拍片，威逼購買點數卡，損失過千元。涉及最高損失金額則為一名63歲男子，他於4月透過社交平台認識一名騙徒並與其進行裸聊，期後對方以公開他的裸聊片段為由向他勒索超過19萬元，受害人匯款後報警求助。

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5%受害人為女性

警方相信網上裸聊勒索案升幅與市民較多時間在家上網有關，今年1至6月206宗案件中，受害人95%為男性，5%為女性；四成為學生，年齡界乎12至63歲。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察陳慧思指出，該名就讀小六的12歲男童，報稱5月透過即時通訊軟件認識一名可疑人士，網友騙徒並與其進行裸聊引誘他玩裸聊，並拍下裸聊片段，之後以此脅逼他購買點數卡，否則公開裸聊片段，男童最終損失1,024元。

受害人蒙受損失後將事件告知父親，由父親陪同報警求助。該男童為警方近五年「裸聊」騙案紀錄中年紀最小的受害人。

63歲男角「裸聊」陷阱 被逼付19萬元

警方表示，上半年涉及最高損失金額的「裸聊」騙案受害人，為一名63歲男子。他於4月透過社交平台認識一名騙徒並與其進行裸聊，期後對方亦是以公開他的裸聊片段為由，向他勒索超過19萬元，受害人匯款後報警求助。

網購騙案4046宗升2.7倍

疫情下市民不便外出，經常上網購物，今年首半年網上購物騙案錄得4,046宗，較去年同期上升2.7倍，損失金額高達8,880萬元，激增5.7倍。升勢主要與口罩騙案有關，警方共接獲2,292宗，佔整體科技罪案35.7%，涉款7,000萬元，截至今年7月，已有104人被捕，涉及352宗案件。

網罪科早前針對口罩騙案，全面統籌警隊資源及協調各警區刑事單位，展開一個代號為「孤峰」的執法行動。

消費者委員會投訴及諮詢部總主任莊龍五表示，消委會每年平均接獲2.5萬宗投訴，以往網購投訴約4,000至5,000宗，但今年首8個月已經超過7,600宗。莊提醒消費者，如採用運費到付方式收費，應先檢查清楚才付費。AlipayHK產品開發總監黃育輝亦指出，利用網上支付平台付款時應留意對方是個人戶口還是商業戶口，如屬前者應判斷是否存有風險。