落馬洲河套創科園申撥款　薛永恒認未有完整成本估算　或涉近千億

政府計劃在落馬洲河套地區興建「港深創新及科技園」，今日到立法會工商事務委員會會議討論首輪撥款申請，涉款約325億元。不少議員形容「等得太久」，關心申請撥款後計劃的發展潛力及細節。立法會議員田北辰質疑香港已有需大量資金支持的「明日大嶼」計劃，質疑有否需要在此時申請另一「無底」項目撥款。 創新及科技局局長薛永恒回應時承認，未有就項目作完整估算，但創科發展變化迅速，須視乎屆時需要而改變，估算「埋單」可能近千億元。創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻表示，現時按2013年的環評報告要求規劃發展，承認若再有其他發展，須花更多時間進行環評。

落馬洲河套地區的航空照片。（政府網頁圖片）

政府計劃在落馬洲河套地區興建「港深創新及科技園」。政府指，項目將成本港最大的創科平台，為現時科技園約三倍，涉及醫療科技、大數據、人工智能等。項目將分兩期發展，合共67座樓宇，第一期會先發現西面約54萬平方米的31座樓宇，而第二期才發現東面約66萬平方米的36座樓宇。

首三座樓宇中，兩幢為濕實驗室，餘下為創新斗室及附屬設施。其餘五座除了實驗室，亦設高等教育、辦公室、商業及附屬設施等。預計未來每年可對香港經濟有51億元的貢獻，另可提供4,500職位；料全面發展後可帶來50,000個職位，當中約七成屬研發職位，每年帶動經濟貢獻達500億元。

立法會議員田北辰質疑，香港將有明日大嶼，質疑是否必須今天申請撥款，且無法看到整個項目需要的支出，直言無法支持「無底」項目。薛永恒承認未有就項目作完整估算，暫時估算近千億元，惟最終須視乎屆時需要。

被質疑將來港深兩地人員通關限制，薛永恒指一國兩制下有過關需要，但會思考有否更便捷的方法。

另外，立法會議員林健鋒及梁志祥亦批評，河套區發展是否已錯過發展時機。林健鋒質疑，多年前視察時深圳仍是一片田野，惟至今深圳現時已建成建築群，本港卻仍未動工，促當局跟進及善用土地發展。同時要為項目設交通及住屋配套，配合日後發展。梁志祥直言現時落後於深圳，要求政府交代及思考如何發展，包括部份當年環評時的設計已與現時有別，有否再做新一輪的環評。

出席會議的創新及科技局局長薛永恒解釋，選擇先發展西面是涉及交通原因，希望配合當區道路網，令人員往來更便捷。創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻則表示，河套區2013年曾進行環評，現按當時要求進行規劃，若再有其他發展要須再做環評，會需要更多時間。