林卓廷告何君堯誹謗｜何不服要付訟費16萬　上訴駁回再多付2.6萬

民主黨林卓廷去年入稟控告何君堯誹謗，指對方在Facebook發放的影片，令人誤認為林煽動「元朗襲擊事件」。聆案官早前要求何要提交更仔細的抗辯詳情，並判何需支付林訟費，共16萬元。何不服訟費命令，並申請逾期上訴許可。惟法官今駁回該申請，並頒令何需就該申請，合共需付訟費約2.6萬元。

提交抗辯書聆訊需付訟費16萬

林卓廷於上月7日向聆案官指，何君堯在抗辯書稱其言論為事實及為公允評論，但沒有交代詳情和證據。林要求法庭頒令，給予何最後一次機會提交抗辯書。聆案官未有交出相關頒命，但下令何需提交更仔細的抗辯詳情。聆案官並判何君堯，需支付該次聆訊的訟費，金額之後被評定為16萬元。

逾期上訴許可再多付2.5萬

何君堯就訟費命令申請逾期上訴許可。惟法官今指，不認為聆案官的訟費命令在法律上出錯，遂駁回何的逾期上訴許可申請。法官亦頒令，就逾期上訴許可申請，何需支付2.5萬元的訟費予林卓延。

發傳票後才提供資料再多付1080元

此外，林卓廷要求何君堯披露涉案的相片和影片，惟何君堯在林發出傳票後，才提供相關資料。法官今亦就該傳票，令何君堯需向林卓廷支付1080元的訟費。

林卓延和何君堯今有到庭旁聽，林在聆訊後指，會該誹謗案與對方周旋到庭，而何君堯則回應說：「無乜特別野，多謝關心。」

案件編號：HCA 2127/2019