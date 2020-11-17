長跑#Metoo｜警籲受害人舉報　律師︰未經同意身體接觸可構刑事

體壇再爆#Metoo事件。著名長跑教練紀嘉文捲性騷擾風波，紀嘉文在Facebook專頁發文「道歉」，指「沒有認真對待和處理感情問題」。香港業餘田徑總會今日（17日）發聲明指，極度關注事件，呼籲運動員勿啞忍，向總會求助或報警。警方呼籲任何罪案受害人向警方作出舉報，警方會作出適當調查和跟進。

有律師指出，無論非禮抑或襲擊，未經同意下的身體接觸就可以構成侵犯，屬刑事罪行。有資深警官指出，如非流出相片、影片等，未有獨立證據下，警方難以主動調查，故必須由報案人現身說法，無論事發多久，警方會循有關口供蒐集環境證據。據了解，警方將聯絡相關團體呼籲轉介投訴個案。

律師熊運信表示，無論非禮抑或襲擊，未經同意下的身體接觸就可以構成侵犯，屬刑事罪行，警方展開刑事調查後，就不容「庭外和解」，由警方負責蒐證及決定是否檢控，報案事主有責任做控方證人，助完成檢控，「無得話突然唔想告。」

熊運信指出，如案件涉及違反誠信，「破壞了之間存在信任嘅關係、專業操守。」

就近年的#MeToo運動，不少人在網上揭露遭性侵犯經歷。態運信表示，被指控人士即便「公開否認、道歉或任何回應」，對刑事案調查無絲毫影響，不過如成為法庭案件，有關言行有機會被控方考慮採納為證據。

如循民事索償，須證明因施暴人而造成實質損失，如衍生醫療費用、引致精神疾病等，受害人須證明有關損失是因侵犯行為造成。

消息：警方將聯絡團體呼籲轉介個案

有資深警官指出，如非流出相片、影片等，未有獨立證據下，警方難以主動調查，故必須由報案人現身說法，無論事發多久，警方會循有關口供蒐集環境證據。據了解，警方將聯絡有關團體，呼籲轉介個案。