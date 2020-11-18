東九龍線落成無期　運房局：鐵路爬升能力受限　促港鐵研解決方案

政府於《鐵路發展策略2014》提出興建一條行走於東九龍北部地區的新鐵路線，連接觀塘線、屯馬線鑽石山站，以及將軍澳線的寶琳站，當時初步建議落實時間為2019年至2025年。然而，運輸及房屋局今日（18日）重申，由於東九龍線依山而建，受鐵路的爬升能力所限，部分路段需要深入地底，要克服山勢造成的技術困難。 當局指，政府已就港鐵提交的建議書內容提出意見，並要求港鐵進一步研究，以解決東九龍線的工程問題，相關研究仍在進行中。

《鐵路發展策略2014》涉及東九龍線的內容提及，東九龍線約長7.8公里，將會沿著觀塘北部運行，連接鑽石山站及寶琳站，服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區。（文件截圖）

《鐵路發展策略2014》涉及東九龍線的內容提及，該線約長7.8公里，將會沿著觀塘北部運行，連接鑽石山站及寶琳站，以服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區，以及該區現有及已落實興建的大型發展項目，包括彩雲道及佐敦谷發展計劃、安達臣道發展計劃，以及安達臣道石礦場發展計劃。

內容又指，東九龍線可以充當將軍澳地區和九龍之間行程的替代路線，成為現有觀塘線的平行路線。然而，當時提及考慮沿線的山勢後，認為當年提出的方案最為切實可行，初步建議落實時間為2019年至2025年，但項目的實際落實事宜，須取決於在詳細規劃階段進行的技術和財務研究，以及公眾諮詢。

運輸及房屋局局長陳帆今年7月曾表示，由於東九龍線的走線地勢太斜，不適合列車行走，港鐵要繼續研究是否有新技術突破限制。（盧翊銘攝）

運輸及房屋局局長陳帆今年7月曾表示，由於東九龍線的走線地勢太斜，不適合列車行走，港鐵要繼續研究是否有新技術突破限制。運房局今日書面回覆民建聯立法會議員柯創盛質詢時表示，由於東九龍線依山而建，受鐵路的爬升能力所限，部分路段需要深入地底，主要包括克服山勢造成的技術困難，但實際的難度需待進一步研究才能確定。

當局指，已要求港鐵進一步評估鄰近環境及其他因素，改善建議書所述的技術設計，並敦促港鐵探討加快進度的可行性。政府已就港鐵公司提交的建議書內容提出意見，並要求港鐵進一步研究，以解決東九龍線的工程問題，相關研究仍在進行中。在敲定任何新鐵路方案前，政府會就方案的細節適時諮詢公眾， 包括立法會及區議會。