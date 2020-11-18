新冠肺炎 | 19歲女隔離期内離家被判刑 違檢疫令被定罪第69人

一名19歲女子在14日强制隔離檢疫期間2度離家，今日（18日）於沙田裁判法院被判處監禁14日，緩刑12個月。至今共有69人因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。

隔離期間離家的19歲女子於沙田裁判法院被判禁14日，緩刑12個月（資料圖片）

該名女子今年5月抵港後，檢疫令必須在家中接受強制檢疫14日，尚未屆滿前，她於5月15日及16日曾兩次離開其檢疫地點，因此被控兩項違反《若干到港人士強制檢疫規例》第599C章 第8（1）及8（5）條，今日於沙田裁判法院就兩項罪行各被判處監禁14日，緩刑12個月，同期執行。

根據相關條例，2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行。（資料圖片／梁鵬威攝）

衞生署發言人表示，截至今日，共有69人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款15,000元不等，重申衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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