新冠肺炎｜57歲男子違反檢疫令擅離酒店　被判即時監禁10天

因應全球新型肺炎疫情，除豁免人士，所有在到港人士必須接受14天強制檢疫。衞生署表示，一名57歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），擅離尖沙咀的指明賓館，今日（29日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁10天。衞生署發言人表示，違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府絕不容忍。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

+ 5 + 4 + 3

衞生署表示，該名57歲男子早前被發出強制檢疫令，訂明他必須在尖沙咀的指明賓館接受強制檢疫14日。其後警方接報於3月28日到場處理案件時，發現該名男子在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁10天。

翻查資料，被告為美國籍男子Steven Lawrence, Roy，報稱無業，於尖沙嘴彌敦道54至64號美麗都大廈8樓一單位接受檢疫。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。發言人重申，遵從強制檢疫令對全港同心抗疫至為重要。

男子於九龍城裁判法院被判處即時監禁10天。（資料圖片）

根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受十四天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署嚴正提醒受強制檢疫人士應遵守上述法定要求接受14天的強制檢疫。