確診大廈食肆｜感染源頭不明76歲司機　發病後駕駛7日的士AZ3740

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（18日）公布本港新增9宗確診個案，包括一宗感染源頭不明個案，患者為76歲男的士司機（個案5479），他於11月10日發病。衞生防護中心資料顯示，司機的車牌為「AZ3740」，曾於11月9日至16日駕駛。另外，司機居住於沙田愉田苑愉澤閣，曾到九龍城北帝街27A號。 此外，再多一名莊士倫敦廣場的保安員（個案5472）確診，其同住於葵盛西邨6座的82歲男家人 （個案5474）亦受感染。根據資料，5474號患者曾到葵盛西邨商場龍順軒海鮮酒家。

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確診的士司機出現咳嗽 一周後因氣喘才求醫

新增的無感染源的士司機個案，為76歲老翁，於上周二（10日）出現咳嗽，然而他在上周一（9日）至本周一（16日）期間，都曾駕駛車牌「AZ3740」的的士。他在本周一出現氣喘，才到威爾斯親王醫院求醫並入院，其後確診。

資料顯示，他居住於沙田愉田苑愉澤閣，並曾到九龍城北帝街27A號。

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莊士倫敦廣場保安曾光顧葵盛西邨商場酒家

另外，繼早前個案5439的佐敦莊士倫敦廣場夜更保安確診，今日再新增一名廣場的保安確診。資料顯示，該保安居住於葵盛西邨6座，其同住的82歲男家人今日亦告確診，後者曾到葵盛西邨商場龍順軒海鮮酒家。