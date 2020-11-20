小一自行派位｜下周一放榜　2.3萬學童獲派學位　成功率約46%

全港各官立及資助小學，將於下周一（23日）公布小一自行分配學位結果。教育局今日（20日）表示，今年約有49,749名學童提出申請，當中約46%（23,107名）學童在此階段獲派學位，比去年微升約2%。而「世襲生」佔逾56%，與去年相若。疫情下，未能到校查閱結果的家長，可致電學校或到校網查詢。

全港各官立及資助小學，將於下周一（23日）公布小一自行分配學位結果。(資料圖片)

教育局發言人表示，獲自行分配階段獲派學位的學生中，逾56%（12,965人）為「世襲生」，即有兄或姊在該校就讀、父或母在該校任職類別。餘下10,142人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，下周一（23日）朝九晚五，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請小學查閱申請結果。鑑於疫情影響，家長亦可致電學校或到學校網頁查閱申請結果。

獲自行分配學位的學童，家長須帶同所需文件，在下周三（25日）或周四（26日）學校辦公時間內，按有關學校安排辦理註冊手續。未能前往辦理註冊手續的家長須事先與學校聯絡，否則視作放棄該學位論。

據小一入學統籌辦法中，所有官立及資助小學會預留一半學額，作稍後統一派位階段時分派。明年1月中旬教育局會以書信通知未獲自行分配學位的申請者，打算參加統一派位者，須在1月30日或31日前往指定統一派位中心辦理選校手續。