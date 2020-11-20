停課│多間小學爆上呼吸道感染　小一至小三於11月23日起停課14日

上呼吸道感染個案持續於小學蔓延，衞生防護中心多次修改停課指引，食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）中午舉行記者會，宣布全港小一至小三學生，下周一（23日）起至12月6日暫停面授課堂14日。

按圖即睇停課指引時序：

衞生防護中心昨晚（19日）公布，截至下午5時，本周錄得164宗學校爆發上呼吸道感染個案，比昨天增加34宗，共1046人受影響。中心又指，正調查九宗上呼吸道感染爆發個案，涉及一間幼兒中心及八間小學，包括馬頭涌官立小學、浸信會沙田圍呂明才小學、漢師德萃學校，強烈呼籲市民及學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。



中心於11月18日修訂指引，若同一班別出現三宗四日內發病的感染個案便可視為上呼吸道感染爆發，會安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測，並會建議於未獲得檢測結果前停止面授課堂及活動不少於七日，作為預防措施。

早前教育局已公布幼稚園及幼兒中心於11月14日起暫停面授課堂２星期，今午（20日)食物及衞生局局長陳肇始於記者會公布全港小一至小三學生，於下周一（23日）起至12月6日暫停面授課堂14日，而幼稚園及幼兒中心暫停面授課堂亦會延長至12月6日。

按圖即睇爆發學校名單（截至11月19日下午5時）：

+ 75 + 75 + 75

衞生防護中心總監黃加慶昨日（19日）出席新冠肺炎疫情記者會時表示，由11月15日至今，逾133間小學及中學出現爆發個案，並有蔓延趨勢，不排除進一步建議加強社交距離措施，又呼籲家長，如子女出現發燒、喉痛或流鼻水等病徵便不宜上學，同時提醒要減少參與課外活動，避免交叉感染。

傳染病處主任張竹君承認，中心與部分學校溝通不足，令學校無所適從，會研究如何改善，希望各界理解。她解釋，最初學校爆發上呼吸道感染個案時建議學校「逐班停課」，但後來個案蔓延得快，因此中心建議往後出現爆發的學校停課最少7天，而早前出現爆發的學校不受影響。

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