入境處與警方聯合行動爆磨擦　一名入境主任鬧「死黑警」須調職

入境處上周二（10日）與警方展開名為「冠軍行動」（Operation Champion）聯合行動，打擊非法勞工。據了解，在行動尾聲，雙方領隊有口角，一名入境事務主任因說了一句「死黑警」，消息指，事件鬧上兩個紀律部隊管理層，據了解，入境處內部目前已出通告會安排該名隊員調職。

據了解，入境處上周二（17日）與警方展開名為「冠軍行動」（Operation Champion）聯合行動，打擊非法勞工。（資料圖片）

據了解，入境處上周二（10日）與警方展開名為「冠軍行動」（Operation Champion）聯合行動，在機場一個貨倉打擊非法勞工。據悉，當日行動持續數小時，由一名隸屬入境處反偷渡情報局（Anti illegal migrantion，簡稱AIM）的入境事務主任帶隊，警方由機場警署一名督察帶隊，主要巡查貨櫃的南亞裔黑工。

消息指，警方巡查3次後，仍未有太大成果，雙方就是否繼續行動有分歧，曾有口角。該名入境事務主任說了一句「死黑警」，該名督察回應「你夠膽講多次」後，該名入境事務主任收隊離開。該名入境事務主任事後即派出一名下屬，到警署向該名督察代為道歉，解釋只是衝口而出。不過該名督察不接受，隨即向上級匯報投訴，質疑對方是「被政見蒙蔽」及令隊員受辱。

消息指，事件鬧上兩個紀律部隊管理層，警隊一名助理處長級人員向入境處表達不滿，並要求懲處涉事人員。

據了解，入境管理層決定展開調查，目前已出通告會安排該名隊員調職。

入境處︰十分重視屬下人員行為操守

入境處回覆表示，不評論個別個案。處方指，作為紀律部隊，一向十分重視屬下人員的行為操守，如發現有任何人員有違法或不當行為，本處定必嚴肅處理。入境處經常與不同政府部門執行聯合行動， 以打擊違法行為。處方人員一直秉持專業的態度執行職務並會繼續與各政府部門攜手合作，維持社會安定。

警方︰機場警區會繼續聯合行動

警方回覆查詢表示，機場警區與入境事務處於11月10日在機場範圍進行代號為「冠軍」的打擊非法勞工行動。警方會根據既定程序處理一切有關行動的事宜。機場警區將會繼續與相關部門進行各種不同類型的聯合行動。