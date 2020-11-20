記協主席形容裁決客觀 、警須展示編號　張達明促修例賦權監警會

香港警員在反修例示威中執勤時多次沒展示警員編號，昨日獲高等法院裁定屬違反《人權法》第3條；另裁定現行投訴警察的兩層機制（投訴警察課和監警會），均未能有效處理針對警方的投訴。 記協主席楊健興認為裁決客觀，相信有助約束警員執勤時的行為及言語，減少不合理對待記者及公眾的情況。港大法律學院首席講師張達明亦形容裁決是有理有據，相信警方會認同須有足夠機制辨識警員身份，並建議修例賦調查權予監警會。 而民權觀察成員王浩賢批評，保安局長李家超以「速龍制服無位展示編號」的說法證明有人束意或明顯疏忽，有需要問責。

記協主席楊健興認為，裁決釐清一些基本常識，相信展示編號會令警員節制自己的行為及言語。（資料圖片／鄭子峰攝）

楊健興相信有助約束警員行為及言語



記協主席楊健興今日（20日）在港台節目回應時形容，公眾無法辨認警員身份下進行投訴是「嘥氣」，直言以往投訴警方是「難過登天」，他認為是次高院判決客觀釐清了基本常識，促警方以行動回應，即時執行或制訂執行時間表。他相信展示獨一無二可辨認警員身份的號碼，有助約束警員的行為及言語，不會不合理或不合法地對待記者及公眾。

民權觀察成員王浩賢則認為，去年警員執勤時不展示編號的情況持續發生，深信市民對警方的憤慨主要來自無法處理的警員投訴個案，質疑警隊內有管理層默許情況，而李家超聲稱速龍小隊制服上無位置放警員編號的說法，證有人束意而為或屬明顯疏忽，難以接受，有需要問責。

張達明：公眾共識 警員可執行職務但不可濫權或使用暴力

港大法律學院首席講師張達明形容是次裁決是有理有據，引用多宗歐洲人權法庭案例得出結論。他認為，公眾與警員的共識均是警員可執行職務，但不可濫權或使用暴力，故應有足夠機制辨識警員身份，他深信警方對此不會有異義，相信警方只要要求警員展示出獨一無二的行動呼號便可。

曾任監警會委員的張達明直言，法庭看法與當年監警會內部檢討一致，應加強權力在有需要時進行調查，因「自己人查自己人」是不理想，須修例處理。他表示，須視乎政府會否上訴，以及或會申請延後糾正，「若無暫緩執行令，政府應尊重法庭盡快執行。」

監警會委員陳錦榮。（資料圖片）

監警會委員陳錦榮則認為，若監警會不同意投訴警察課的調查結論，可發還再查或轉介特首解決，相信即使監警會不能主動調查，警方亦不會忽視監警會意見，至於監警會應否有調查權？他稱持開放態度。