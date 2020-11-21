油麻地奪命火｜何鉅業料逾萬舊樓要改善消防　促讓業主承擔負責

油麻地廣東道唐樓日前發生8死奪命火。測量師學會建築政策小組主席何鉅業今日（21日）在港台節目《香港家書》中指，本港約有2萬幢超過30年樓齡的年老大廈，涉及要改善消防水平的商住及住宅樓宇，估計有1.3萬多幢。 何鉅業認為，解決舊樓問題的責任，業主才是最終責任人，而「逃避責任」的心態是問題根源，認為找出方法逼使他們去承擔責任，才是解決問題的出路。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業。（資料圖片／曾梓洋攝）

何鉅業表示，本港約有2萬幢超過30年樓齡的年老大廈，涉及要改善消防水平的商住及住宅樓宇，估計有1.3萬多幢。雖然政府在過去十多年努力修改法則，屋宇署亦增加不少人手加強巡查，但看不到問題可真正全面解決。

「逃避責任」是問題根源

何鉅業指，若只把解決舊樓問題的責任，全放在一班為數不過三數百人的公務員頭上，簡直「異想天開，不切實際」。

他認為，業主是最終責任人，投資升值回報也盡在業主口袋中。他說，有業主忽視問題，部分原因可能是經濟能力有限、欠缺認知，或者不懂如何處理這些工程技術問題，但他認為「逃避責任」的心態才是問題的根源，找出方法逼使他們去承擔責任，才是解決問題的出路。

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建議政府集中支援工程技術

何鉅業建議，政府的財務及技術支援應繼續做好，以協助一些年長業主，但亦要集中打擊刻意避責的業主。同時，亦要轉變策略，多利用社區力量進行游說工作，促使業主認識責任與風險，而政府則集中支援工程技術，更快處理個案。他又建議，政府亦可牽頭引入一些集體工程設計與施工的招標模式，減省業主籌組工程的煩惱。