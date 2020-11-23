確診食肆｜患者曾到半山婦女遊樂會　北京樓、亞夫利拉麵亦上榜

本港昨天（22日）單日新增68宗新冠肺炎個案，是近三個月以來新高，亦標誌第四波疫情正在爆發。衞生防護中心昨晚公布的資料顯示，跳舞群組除了曾到舞蹈埸所外，患者蹤跡大多在港島區出沒，包括曾到跑馬地馬會會所、灣仔街市、香港仔市政大廈等。 而昨天亦新增7間食肆「上榜」，當中包括北京樓、牛気、名家韓國餐廳、AFURI Ramen + Dumpling(亞夫利拉麵)。另外，一名感染源頭不明的65歲女子曾到訪位於半山的婦女遊樂會。

一名71歲男子（第5619宗個案）住在大坑勵德邨勵潔樓，他曾到灣仔街市、南區南景花園(商場)。 (資料圖片／梁鵬威攝)

▼確診者居所及行蹤▼

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跳舞群組當中，一名81歲女子（第5585宗個案）住在跑馬地蟠龍道11號，她曾到Heavenly Dance，也曾前往位於山光道25號的跑馬地馬會會所，以及雲咸街8號、駱克道 450 號。

而一名71歲男子（第5619宗個案）住在大坑勵德邨勵潔樓，他曾到灣仔街市、南區南景花園(商場)。而一名67歲女子（第5625宗個案）住在香港仔逸港居1座，她曾到香港仔市政大廈和南區利群商業大廈。

一名59歲男子（第5629宗個案）就住在半山區殷榮閣，他在香港科技專上書院(長沙灣分校)任職老師，他與早前一名確診者有關連，翻查資料，一名60歲女子（第5520宗個案）與他的地址相同。

跳舞群組曾到訪的餐廳及處所：

至於無感染源頭個案方面，一名65歲女子（第5569宗個案）曾到中西區舊山頂道 10號的婦女遊樂會，該會於1883年成立，根據網上資料，會籍叫價達80萬。而一名70歲女子（第5572宗個案）住在葵青區華員邨華信閣，她曾到禮頓山社區會堂，據記者會資料，她曾在11月17日到該處唱粵曲。而一名17歲男子（第5620宗個案）就是大埔靈糧堂劉梅軒中學的學生。

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一名41歲男子（第5552宗個案）住在日出康城領都 3 座，他曾光顧位於The One的 AFURI Ramen + Dumpling(亞夫利拉麵)，該食肆是來自日本神奈川縣的超人氣拉麵店。他也曾到The One的「牛気」用餐。

而一名61歲女子（第5586宗個案）住在貝沙灣 1 期，她就曾光顧灣仔世貿中心名家韓國餐廳；一名62歲女子（第5542宗個案）曾到元朗形點Ｉ北京樓。另外，一名45歲女子（第5579宗個案）曾到美孚盈暉薈君好宴會廳，據記者會資料，她到該處用餐及跳舞。

確診大廈｜新增患者住處遍佈全港 跑馬地紀雲峰、半山敦皓上榜

無源頭患者曾到訪的餐廳及處所：

▼14間舞室與跳舞群組有關▼