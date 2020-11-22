確診大廈｜新增患者住處遍佈全港　跑馬地紀雲峰、半山敦皓上榜

本港疫情再急速反彈，今日(22日)新增68宗確診個案，11宗屬於感染源頭不明，衞生署衞生防護中心晚上公布確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括半山區花園台、敦皓，以及跑馬地紀雲峰等。

▼22/12確診者住宅名單▼

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新增患者居所分布港、九及新界，不少人居於「豪宅區」。其中一名65歲女患者家住半山區舊山頂道花園台2座(#5569)，與另一屬於跳舞群組的個案同住同一大廈，但衞生防護中心未有將其列入群組名單，未知兩者有否關連，抑或是獨立個案。

另亦有63歲女確診者居於跑馬地紀雲峰(#5587 )，另一35歲女患者，則居於半山區敦皓(#5595)，兩人均來自跳舞群組。



源頭不明的確診患者中，61歲女住戶家住薄扶林貝沙灣1期(#5586)、另有56歲女患者家住西貢帝琴灣凱琴居(#5575)。

▼確診者居所及行蹤▼

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▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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▼11月16起收緊防疫措施▼

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