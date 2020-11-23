回港易實施　深圳灣入境港人：為領退休金辦手續　對港疫情有擔心

豁免居內地港人返港檢疫的「回港易」計劃今日（周一）起實施，早前有逾萬人經網上申請預約，其中經由深圳灣口岸入境名額每天有3,000個。有不少市民時隔近一年才重踏香港，過關時獲政府贈派銅芯抗疫口罩，有港人透露今早7時已在深圳那邊排隊等入境，人龍數百人。有跨境應屆文憑試學生上網課至今，趁免檢疫回港讀書，料會一直留港備考至完成公開試。有80歲退休公務員特意回港辦理銀行服務，為續領退休金要證明自己「尚在人間」，他留意到近日香港疫情反彈，會看情況不排除寧檢疫14天返內地「避疫」。

退休公務員張先生表示，備妥「回港易」的「二維碼」後，過關便利。（鄭子峰攝）

退休公務員張先生與妻子長居內地，甫出抵港通道門口即歡呼「好耐無見」，他指備妥「回港易」的「二維碼」後，過程便利，「兩邊都樂於助人，10點開關，33分我就出到嚟啦。」

梗係開心啦！好多家人都想見返

他由1月23日起在深圳至今，與在港子女已近年無見「梗係開心啦！好多家人都想見返。」他指，今次回港主要為退休金辦理銀行服務，「每年要申報一次尚在人間。」

張先生表示，自己年紀大屬高危，會留在居住地區，笑言他在元朗月租2500元一個床位，如今已「白白交租11個月。」他說留港期間將盡量減少與朋友聚會，最多外出跑步等。他指，留意到近日香港疫情反彈，必要時寧檢疫14天返內地「避疫」。

DSE學生回港備試

應屆文憑試考生林同學穿著校服回港，他表示今年都在內地透過網課形式上課，現可以回港返學感開心，會一直留港備考至完成公開試，他有信心可以跟得上學業進度。香港大學學生盧小姐亦趁機返大學，她指留意到近日疫情趨勢，除在校園飯堂用膳外，會減少外出。

首位抵港的尚先生表示，網上預約系統複雜，主因兩地索取的資料須銜接，有排隊長者須協助取修正資料，有數百人排隊，不過過關過程順利，10時開關約15分鐘便抵港。尚先生表示，受惠於免隔離檢疫，今次回港會逗留兩天去辦理銀行手續。

離港近年的梁先生表示，早上7時已在深圳那邊排隊等入境，時隔一年首回港計劃長住。（鄭子峰攝）

對於香港疫情有擔心，大陸個邊做得幾好

離港近年的梁先生表示，早上7時已在深圳那邊排隊等入境，對於香港疫情，「都有少少擔心，大陸個邊做得幾好。」今次趁免檢疫回來見家人及計劃長住，直至兩地互通，稍後直接返家中。

據觀察，由早上10時開關起，陸續有市民由抵港通道步出，每次維持約數人，未見人流。