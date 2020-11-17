新冠肺炎 | 回港易明起可預約 香港居民廣東澳門返港豁免檢疫

政府推出的「回港易－在《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）下香港居民從廣東省或澳門回港豁免檢疫計劃」（回港易計劃）明日（18日）起接受預約，讓身在廣東省或澳門的香港居民在符合第599C章第12及12A條的所有指明條件下，免去返港須接受14天強制檢疫的安排。預約系統隨後會逢星期三至星期五開放，接受下個星期一至星期日七天期間返港的預約，最多可為三名同行的香港居民提出申請。

第一批回港易配額明早起接受申請。

首批回港易計劃的名額明日（18日）上午9時至星期五（20日）下午6時開放，接受下周一（23日）至下個星期日（29日）期間的回港預約。擬回港的香港居民須先透過回港易計劃的網上系統（www.quotabooking.gov.hk）預約名額。深圳灣口岸的名額為每天3 000個，而港珠澳大橋香港口岸則為每天2 000個。名額會以先到先得形式分配。

逢周三至周五開放網上預約下一周返港

預約系統隨後會逢星期三上午9時至星期五下午6時開放，接受下一個星期一至星期日的七天期間的預約。任何年滿18歲身在廣東省或澳門的香港居民，可在上述預約系統開放的時間進行預約。

最多一行四人齊申請

申請時，須提供香港身份證號碼，及指明的回港日期及口岸（即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸），最多可為三名同行的香港居民提出申請。18歲以下的香港居民須經其屬香港居民的家長或監護人預約，並須提供香港身份證或其他身分證明文件號碼（例如香港特別行政區護照、香港特別行政區回港證、出生證明書、其他護照等）。

政府發言人強調，居民透過回港易計劃回港入境後，仍須注意個人健康狀況至少14天，並遵從「抵港人士健康檢查紀錄表」內所提及的注意事項。如有不適盡快求醫，並向醫生報告旅遊史。

有關回港易計劃的詳情，包括核酸檢測、須帶備文件、「轉碼」安排等，可瀏覽「2019冠狀病毒病專題網站」（網址：return2hk.gov.hk或回港易.政府.香港）或致電回港易計劃熱線3142 2330查詢。