疫下曾幫「無言教師」直播喪禮　伍桂麟籲社區多支援勿淪人道危機

新冠肺炎疫情持續近一年，全球死亡人數已經過百萬，而本港的死亡人數也已經突破百宗。受疫情掣肘，不少喪禮也無法舉行。香港生死學協會創會會長、「無言教師」遺體捐贈計劃發起人伍桂麟說，華人社會向來對生死看得十分重，家人能陪伴最後一段路程，也是不少逝者生前所願。惟疫情下，心願顯得奢侈，不少家庭留下遺憾。 伍桂麟說，中大醫學院在疫情期間，曾收到遺體捐贈，惟逝者家屬無法到場送別。為安撫家屬，他拿起網上授課使用的設備，為送別儀式做直播，希望寬慰逝者家屬的心。 疫情底下，生死議題常被提起，對於獨居長者、重病患者來說，死亡的恐懼常常令他們感到焦慮，身心俱疲。伍桂麟認為，防疫抗疫固然重要，但是人道關顧亦不能忽略。他呼籲大家多關注身邊長者，亦希望政府補足資源，令長者不再孤立無援。

香港生死學協會創會會長、「無言教師」遺體捐贈計劃發起人伍桂麟。（羅國輝攝）

華人社會雖然較少探討生死，但不少長者卻會提前做好計劃，包括臨終的安排、喪禮的儀式、遺體的處理方法等。伍桂麟說，死亡對長者來說是較為切身的話題，因此他們也較兒女更為緊張，提早安排好身後事。中大醫學院「無言教師」遺體捐贈計劃中，想要捐贈遺體的人，有不少為老人家，他們認為離世後，身體若是能夠幫助他人，會感到寬慰。

伍桂麟透露，最初曾因對新冠病毒了解不深，「無言教師」遺體捐贈計劃也受影響，曾停收遺體。中大醫學院了解逝者及家屬心情，便做特別安排——儘管遺體無法成為「無言教師」，仍然會將逝者的名牌，放在中大醫學院「無言教師」的名單內，而逝者的骨灰亦可撒在將軍澳紀念花園內，「呢啲對家庭成員來說，可能都是一種安慰。」

疫情中，許多老人未能得到妥善照顧，伍桂麟呼籲多一些人道關懷。（羅國輝攝）

疫情下出席喪禮人數大減 伍桂麟直播葬禮安慰家屬

新冠肺炎疫情下，喪禮仍可舉行，惟許多親朋會因為疫情原因不能出席喪禮。伍桂麟指，試過有喪禮只有預計的兩三成人出席——逝者夙願難圓外，家人所受的創傷更難痊癒。

中大醫學院以往接受遺體捐贈時，會在小禮堂內，為捐贈者舉行送別儀式。不過疫情期間，不時會出現遺體捐贈者親友無法到場狀況。為安撫家屬的心，伍桂麟曾用網上授課的直播設備，為不能到場送別逝者的親友直播，希望令家人感到寬慰，「無言教師的遺體未有咁快入土，家屬的悲傷心情，有時也會因此延長咗。我當時有空，就幫手做直播，令嚟唔到嘅人都可以透過直播送別。」

疫情期間，他並沒有止歇，更前往社區中心，向長者介紹臨終安排、身後事處理的知識。（香港教育大學宗教教育與心靈教育中心提供）

染疫死者無法舉行喪禮 部分家屬或需哀傷輔導

在香港，遺體有三種分類，包括普通的藍色標籤、有危險性的黃色標籤以及高危需立刻火化的紅色標籤。伍桂麟說，雖然感染新冠肺炎病毒的死者遺體，按世界衛生組織的標準被列為黃色標籤分類，但實際上處理方式，與紅色高危標籤的方法相同，沒有喪禮儀式，需要直接火化。

伍桂麟說，的確曾遇到有捐贈者，因為患新冠肺炎而無法如願捐出遺體，家屬連瞻仰遺容都沒有機會。他說，這樣的情況，家屬很容易引起創傷，有時他會傾聽，而情況如果嚴重，亦會轉介他們去NGO做哀傷輔導。

疫下長者欠關顧籲多關懷 伍桂麟：我哋始終不是第三世界

離世後的安排被打亂令人遺憾，不過更令人擔憂的是疫情下長者，尤其是獨居或雙老長者。伍桂麟說，政府防疫的措施往往一刀切，缺乏人性關顧，令長者在疫情中並沒有得到很好的照顧。比如疫情之初，口罩、衛生紙等物資短缺，老人家不如年輕人，搶不到物資會感到焦慮，又或者許多院舍外展服務暫停，老人家無人陪診，對他們病情並非好事。

由年初出現疫情開始，醫院及安老院舍都限制探訪，長者支援服務也大為減少，再加上第三波疫情，一度在安老院爆發。伍桂麟說，本港不少長者情緒長期處於不安，對死亡的思考也更頻密，往往會感無助，「他們有時候覺得一出門就會中招，而長者染疫風險很大，我哋後生啲嘅，可能覺得就算中都未必會死，但老人家未必咁諗。好多長者，呢段日子基本就屈在家中，更加會過得孤單。」

伍桂麟說，了解到不少老人家最擔心在家中離世無人知曉，希望青年人可以偶爾問候。他又說，疫情期間，曾協助不少獨居長者上門安裝平安鐘，讓他們可以放心，「有時支援網絡好少，令佢哋覺得自己好似孤零零咁，其實疫情持續咁耐，政府是否可以補上資源呢？我哋始終不是第三世界，應該多啲人文關懷。」

72歲長者袁翠真，她早在2014年已經登記成為「無言教師」。（羅國輝攝）

疫中「反其道而行」 推生命教育活動

華人社會較少談論生死，而伍桂麟卻「反其道而行」，過往他就致力推廣生死教育，亦是「無言教師遺體捐贈計劃」發起人，在香港持續宣揚生死議題及情緒關顧。疫情期間，他並沒有止歇，更前往社區中心，向長者介紹臨終安排、身後事處理的知識。

現年72歲的長者袁翠真，專門前去聽講座。她在2014年，已登記成為「無言教師」，不過仍希望繼續了解一些臨終安排知識，不希望自己離世時，家人手忙腳亂，因而希望提早安排後事。她說，自己也懼怕疫情，一度減少出門，幸好四個子女常來探望，令她不至於覺得孤單。

伍桂麟亦受邀參與「識死．惜生」生命教育活動，明日（27日）主講「疫情所帶來的人道問題」網上講座。「識死．惜生」生命教育活動，由香港教育大學宗教教育與心靈教育中心（下稱中心）主辦、華人永遠墳場管理委員會（下稱華永會）合辦。

華永會外部事務委員會主席陳穎文期望，透過一系列活動，讓大眾建立正面價值觀，重新認識生命、愛護生命，達至「善亮人生」。同日亦有「21世紀的青少年生命教育」直播研討會，由宗教界及教育界專家翹楚，共同探討宗教如何引領青少年，在急速發展社會中尋找人生方向。詳情請參閱中心網站。