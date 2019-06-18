【逃犯條例】反修例示威者墮斃　遺體防腐師伍桂麟願義務修復

過去逾一星期，香港社局風雲變色，修訂《逃犯條例》草案觸發歷史性大規模示威和流血衝突，「血戰」陰霾深陷港人心底，有人以淚洗面，有人萌生死念。上周六（15日），反修例示威者梁凌杰墮斃，再激發大批市民在「6.16」上街，曾接受《香港01》訪問的遺體防腐師伍桂麟（Pasu）悲痛莫名，義務提供遺體修復及後事支援，並在facebook專頁勸籲港人共渡難關，「成為更好的陪伴及同行者」。

遺體防腐師伍桂麟（Pasu），在facebook發帖指願意為梁凌杰「義務作遺體修復服務及後事支援」。（資料圖片）

● 反修例示威者梁凌杰墮斃

上周六，林鄭月娥雖然宣佈暫緩修訂《逃犯條例》草案，但未能平息民怨。同日下午約4時，35歲的梁凌杰帶同遺書，危站太古廣場，掛上寫有「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，no extradition to China」的橫額抗爭；但5小時後，消防員營救之際，阿杰上衣鬆脫、失足墮地身亡，震驚全港。

● 伍桂麟願義務作遺體修復

自「6.9」大遊行及「6.12」大衝突後，求助情緒輔導的個案飆升，不少人更有自殺傾向。梁凌杰之死，更激發大批市民在「6.16」上街，有人亦希望為他出最後一分力。身為中大醫學院解剖室經理、英國註冊遺體防腐師的伍桂麟（Pasu），事後在個人facebook發帖，表示「若其家屬在殯葬上有困難，尤其先人遺體有嚴重損傷，本人伍桂麟為英國註冊遺體防腐師，願意義務作遺體修復服務及後事支援。」

●「從死看生，活好當下」

面對社局動盪，Pasu除要調節自己情緒，亦不忘在其創辦、分享生死的facebook專頁，呼籲港人共渡難關。兩年前他接受《香港01》訪問時，提及好友自殺為他帶來的轉變，創辦專頁亦盼從社會議題，帶出「從死看生，活好當下」的訊息。連日衝擊，Pasu在專頁勸解「盡量不去分享/轉發/like有關將先人以自殺內容為焦點的消息‥這不是死者的真正目的，或許更像是絕望者最後的控訴和吶喊‥‥」

● 籲港人一起共渡難關

Pasu提醒市民，切勿將死亡不斷發酵，從而間接造成更多人命傷亡，「的確多了一些情緒創傷症狀人士，可能需要輔導員、社工，臨床心理學家或精神科醫生提供支援，但我們更需要每一位香港人成為更好的陪伴及同行者，一起共渡難關。」而每日都會更新專頁的他，上周三（12日）亦曾響應「罷工」呼籲，宣佈停止發帖一日，並謂「生之為人，不忍沉默；死之有期，不留遺憾」。

伍桂麟（Pasu）在facebook勸籲港人一起共渡難關。（資料圖片）

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醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

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