周梓樂死因｜街坊聞周父呼籲出庭作供　曾見傷者趴在平台欲撐起身

科大生周梓樂死因研訊今（23日）踏入第二周，曾與梓樂擦肩而過的街坊蒙偉傑，上周聽到周父的呼籲後，決定出庭作供。他稱當晚曾見一名年輕男子從停車場跑向天橋，邊跑邊叫：「救命要first aid，有大鑊嘢！」他其後發現傷者趴在平台，膝蓋微屈、頭部貼地，兩手沒有舉高，但似乎想用腳撐起，「有種想起身嘅感覺」。隨後有防暴到場態度惡劣地問：「咩事？喺度做咩？」周父散庭後，再次呼籲其他目擊者提供資訊。

周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在警民衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓平台，延至同月8日不治。

有男子跑過稱有大鑊嘢

男街坊蒙偉傑供稱，去年11月3日晚上如常外出散步，近凌晨1時偕中年街坊走到尚德邨停車場A場連接富康花園的天橋上迴避催淚彈。凌晨1時許，他與一名中年街坊駐足天橋近停車場位置，此時有一男子經過他們跑往尚德商場，邊跑邊大叫：「救命要first aid，有大鑊嘢！」

證人蒙偉桝稱，他與周梓樂同日生日，覺與他有點緣份。(盧翊銘攝)

蒙與消防員幾乎同時到場

蒙見狀與中年街坊前往了解，於1時3至5分發現一名傷者倒臥停車場 2樓U字型位行人走廊。庭上播放停車場的閉路電視片段，可見兩名消防員在1時6分出現，一分鐘後跨過白色矮石牆到傷者旁邊，而蒙幾乎同時出現。

覺傷者似想起身

蒙曾在現場拍下5張照片及2段影片。他表示聽到消防員討論如何替傷者翻身，遂拍照記錄翻身前的姿勢。蒙指傷者「有種想起身的感覺」，形容對方身體趴地，頭部貼地、朝向街外的籃球場，膝蓋微屈。他又指傷者雙手擺近腰部及胸部，似想起身；雙腳則併合，靠近左邊身驅，有點想「撐起」。

有防暴問喺度做咩

蒙及後按消防員吩咐接另一隊消防員前來途中，遇到義務急救員，便一道領對方往傷者位置。蒙續道，1時15至17分，有20 多名防暴警察出現，其中數名上前態度惡劣地問：「咩事？喺度做咩？」他聞言喝斥「救人先！」他指不見警員與仼何人有身體接觸，或者追逐任何人，並補充因警員出現而不敢拍攝，待警員離開後才再舉機。

蒙拍攝的錄影顯示，義務急救員1時26分，量度到梓樂的脈搏為 44。有聲音指地面有救護員，但另一人稱該群救護員負責另一事件。有人問：「可唔可以叫佢嚟搞咗呢單先」，隨即多人大叫：「呢邊！」救護員最終於1時29分，持擔架牀到達傷者位置。

男街坊稱不想參與調查

蒙指，他不認識同行查看傷者的中年男街坊，當晚離開停車場後一度遇到他，對方情緒激動。研訊主任詢問蒙，可否聯絡其他在場者。蒙回應事後曾遇到另外一位在停車場一帶出現的中年男子，但對方說：「唔係好想參與調查嘅嘢。」他想先了解對方意向。裁判官高偉雄表示希望更多人提供資料，但如對方不願意也無辦法。

周梓樂父親周德明再次在庭外呼籲，若知當晚情況的人請提供資料，並可與他或法庭聯絡。(盧翔銘攝)

周父再呼籲街坊提供資料

梓樂父親周德明庭外再次呼籲街坊聯絡他或法庭，又提到，錄影顯示兩名男子在富康花園天橋行至停車場時加快步伐，似乎突然看到一些事情；另外有一名黑衫男子於凌晨1時3分，在升降機旁邊出現，距離梓樂出事地點很近；盼對方「鼓起勇氣，出嚟幫手搵返個真相」。

而主動以WhatsApp找周父的蒙偉傑，作供完畢後，透露事發後曾向數間傳媒機構提供照片及錄影。他無聯絡警方，亦無收到警方通知，解釋道：「嗰刻淨係想搵返傷者屋企人。」又指曾經嘗試找梓樂家人但不果。

周父表明針對事情改變主意出庭

蒙續道，由於社會氣氛差，加上出庭有不同風險，故原本無意出庭。不過，他發現與傷者「有啲緣份」，除了當晚一度與梓樂同場外，兩人亦是同日生日，而他與周父溝通後亦改變主意，由本來只想向周父交代，改為出庭作證。他指周父表明：「針對事情，唔係理政治。」並自言有見對方如此中立，自己亦保持其理念。

相信周父只想理解事件

蒙希望更早到場、通知消防的街坊直接聯絡周父。他坦言：「敏感時期講敏感話題好大壓力。」亦明白會擔心影響家人，所以他本人願意陪同有意提供新資料的街坊見梓樂家人。蒙補充，相信周父不會強逼出庭，只想了解事件。

死因庭明日會傳召消防員作供。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

第一周聆訊提及事件的經過。(詳見下圖)