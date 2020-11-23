科大生涉論壇上參與圍毆內地生　官憑影片供詞裁罪成　囚9月2周

科大校長史維去年11月在校參與學生論壇時，發生襲擊事件，一名內地生遭多人襲擊，事後校內一名工程系學生被捕，案件在東區法院審訊，事主並沒有出庭作供，裁判官馮事主口供，及現場片段，認為被告是其中一名施襲者，今(23日)裁定他襲擊罪成，並判被告入獄9個月零兩星期，又斥被告明目張膽地襲擊不相識的事主，並對事主作一定程度的屈辱，法庭不能姑息目無法紀的霸凌行為，並拒絕讓被告保釋等候上訴。

事主認不出施襲者未上庭作證

被告陳凱文，21歲，被控一項襲擊致他人身體傷害罪，指他於去年11月6日，在科技大學賽馬會大堂，與其他不知名人士，非法及惡意傷害男子鄭燦迪。

事主事發後已返回內地，至去年12月才回港報警，由於他認不出任何向他施襲的人，控方亦沒有傳召他出庭作供，只依賴案發時及與案相關的片段，及事主的書面供詞舉證。

案發當日校內舉行論壇

事主的供詞透露，他於2017年9月由內地來科大讀書，修讀數學系博士課程。案發當日科大校長在校內舉行公開論壇，事主正沿中間通道離開時，突遭在場人士包圍襲擊，他遭人打中頭及眼部，並由保安護送離開，並在保安辦公室接受初步治理後後，由一名教授駕車直接送返深圳。

官憑影片認定被告是施襲者之一

裁判官稱他審視了相關片段，指被告與施襲者所用的手提電話、所穿的運動鞋及配戴的手繩，均十分相似，又指施襲者多次進出的科大宿舍，亦與被告所住的宿舍相同，認為被告是施襲者。又指當時的施襲者均是針對事主窮追猛打，故裁定被告是故意對事主加以傷害，因此裁定被告罪成。

勸被告消除成見及守法

辯方求情時透露，被告在內地出生，年幼時隨母來港與父團聚，他就讀科大工程系四年級，原定於明年畢業，因一時愚蠢犯案，願意向事主賠償3千元。

惟裁判官判刑時指，認為3千元不能補償事主所受傷害，又指被告原本是未來的社會棟樑，現卻淪為階下囚令人惋惜，勸被告洗心革面，認清黑白，又稱若他以香港為家，務必守法及消除成見。

案件編號：ESCC 395/2020