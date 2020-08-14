內地生絕跡　沙田大圍租金跌逾一成　代理：業主等緊啲學生番黎

過往5月至9月份都是傳統租務旺季，不少內地生趁開學前物色租盤，除以高價搶租，更會「一炮過」預付一年租金，引起搶租熱潮。不過今年受新冠肺炎疫情持續，局部封關窒礙內地生來港升學，部分屋苑租金缺乏支持點，較高峰期回落逾一成，沙田第一城新近月租更跌穿萬元水平。

內地生來港受阻，不少鄰近大學校園，過往深受內地生歡迎的地區，如沙田、大圍、紅磡黃埔等，今年租賃成交明顯大幅減少。綜合代理的數據，上述「熱門」地區的租金普遍比去年同期低逾一成。需求驟減，租金直線向下，當中，沙田第一城40座中層A室兩房，新近僅以9,000元租出，以實用284平方呎計，呎租僅約31.7元，屬2016年4月後的新低。據知業主原開價1.15萬元，終減價兩成租出。

租務成交大減三分之二

美聯物業首席助理聯席董事黃錦瀚表示，今年1月至今只錄得一宗租內地生承租沙田第一城的個案，為20座低層C室，實用面積達327呎，「一筆過」繳付一年租金，月租1.25萬元，平均呎租約38元。

他表示，以往4月至8月至少錄過百宗租務成交，但今年7月僅錄30宗成交，8月暫時亦只錄不多於20宗，均以本地客為主，由於欠缺內地生龐大需求支撐，屋苑細單位的入場租金亦由過往1.25萬元起，跌至近期僅約1.15萬元，呎租由43元跌至40元或以下。「以前租盤一收番黎，基本上咩都唔整（執修）又租出，內地生亦都唔係好介意，而家得番本地客就要整齊啲，租金都要合理啲。」

大圍名城仍有60個租盤待租

另一熱點大圍名城，因設有會所、樓齡相對新及大單位比例多，一向吸引內地生合租，美聯物業聯席區域經理羅航星指，今年內地生租賃成交按年跌約七成，平均每月錄不多於5宗，8月更暫只錄兩宗內地生租樓。而過往踏入8月份，屋苑租盤已全數租出，今年卻仍有約60個租盤待租。

區內代理指，8月最新租出單位屬名城1期高層，面積達785呎，議價減價1,000元，月租2.6萬元、實呎租金34元。

量價俱跌，現時名城每呎叫租由35元起，相較去年年初或暑假旺季時呎租可達40元以上、月租約3萬元起步，已回落近13%，不過代理指，業主沒有再進一步減價，「（業主）等緊啲學生番黎（來港）呀」。

大圍名城本月仍有約60個租盤放租。（資料圖片）

再低水一點的粉嶺區，今年未聞有內地生租樓個案，現時區內平均呎租約29元，較去年同期的33元回落逾一成。美聯物業首席助理聯席董事蔣曜名指，「往年內地生黎只係搶高個價錢，而家價錢相對冇咁高，本地客可以平啲租樓。」

疊茵庭有內地生撻租

至於鄰近嶺南大學的屯門兆康，租務交投量萎縮逾三成，即使業主肯減租一成亦難以租出單位。最近更錄得一宗內地生撻訂個案，據知，該名內地生原以1.6萬元租用疊茵庭中層3房套房單位，最終因未能來港，寧願損失兩個月訂金，選擇棄租。