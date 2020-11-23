上呼吸道感染｜2日內7小學爆疫　元朗梁省德學校灣仔保良局須停課

全港初小由今天起停課兩周，不過仍有小學爆發上呼吸道感染。衞生署衞生防護中心今天（23日）公布，兩日內再有7間小學、1間中學有爆發上呼吸道感染個案，受影響人數達32人，當中包括位於元朗的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校、灣仔區的保良局兒童組。

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校在網頁指，4A班有3位及4C班有3位學生因出現上呼吸道感染病病徵而請假。（該校網頁圖片）

衞生署衞生防護中心正調查兩宗上呼吸道感染爆發個案，涉及一所小學和一所兒童院。涉事的小學是位於元朗朗屏邨第三期的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校，該校15男8女染病，年齡介乎6至9歲；當中14人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。學童最早發病日期是11月14日，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校在網頁指，4A班有3位及4C班有3位學生因出現上呼吸道感染病病徵而請假，校方主動向衞生防護中心通報。按衞生防護中心及教育局的指示，4A及4C全班由11月24日開始暫停面授課堂不少於七天，復課確定日期尚待衞生防護中心通知。衞生防護中心將稍後派發深喉唾液檢測樣本瓶予4A及4C班學生及相關教職員進行檢測。

（衞生防諼中心資料）

另一間學校是位於銅鑼灣禮頓道66號的保良局兒童組，該校10男17女染病，年齡介乎9至17歲，當中21人已經求醫，全部情況穩定，1人需入院。學童最早發病日期是10月31日，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。

由11月21日至今天下午5時，共有9宗爆發個案，當中包括7間小學、1間中學，涉及32人。中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。