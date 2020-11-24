「山狗校長」盧光輝周日辭世　享年79歲　《點五步》團隊發帖悼念

有「山狗校長」之稱、創立本港首支華人少年棒球隊「沙燕隊」的盧光輝，周日（22日）逝世，享年79歲。 以其經歷為創作主題的電影《點五步》團隊，對其離世表示哀痛，形容盧創隊的行動，不只影響了門下學生，更改變了一群初生電影人的一生。

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第23屆香港電影評論學會大獎獲選為推薦電影的《點五步》，取材80年代全港首支華人少棒隊「沙燕」，而電影中廖啟智飾演的領隊人盧校長，原型人物為盧光輝。

盧光輝在周日（22日）離世，享壽79歲，《點五步》團隊昨日（23日）在「點五步 Weeds on Fire」facebook形容台前幕後團隊對他辭世感哀痛，形容其精神將銘刻各人心裡。

盧校長投出的一球，影響的不只是門下學生，更成就了《點五步》的誕生，改變了一群初生電影人的一生。 《點五步》團隊

盧光輝曾任沙田基覺小學校長（位於沙角邨，學校已歇業），他在1982年獲時任沙田區政務專員的前特首曾蔭權支持，創辦由小學生組成「沙燕」少年棒球隊，親任教練領隊力壓美國及日本等強隊奪冠，成為體育界及教育界的佳話。

他退休後內地山區協助重建校舍，並拍攝危校重建過程，有「山狗校長」的稱號，深受敬重，並獲香港教育學院（現教育大學）頒授榮譽院士。至2019年10月下旬，沙田區社區重點項目計劃在城門河旁設「沙燕少棒隊」展示牌紀念此事時，盧光輝與一眾舊隊員亦有到場拍照留念。

不少網民在得悉消息後留言悼念，當年有基覺小學下午校舊生發帖懷念，「永遠記得你的笑聲和慈愛⋯⋯也謝謝你讓我借用校長室一角加操學能測驗的一段時光。基覺下午校86’畢業生。」